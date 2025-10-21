Мимо Эйфелевой башни: как Николя Саркози приехал с кортежем в тюрьму

Video

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого осудили по делу о ливийском финансировании президентской кампании, прибыл в тюрьму Ла-Санте в Париже, сообщают AP и L'Internaute.

На кадрах видно, что его везли на машине в сопровождении кортежа из мотоциклов. Он проехал по парижским улицам, в том числе недалеко от Эйфелевой башни. Сторонники бывшего президента приветствовали его аплодисментами.

Саркози направился в тюрьму в сопровождении супруги Карлы Бруни. Также с ним находится один из адвокатов Кристоф Энгрен. Когда экс-президент покидал дом, его окружала толпа сторонников, которая скандировала его имя. Об этом сообщает Reuters.

Перед тем как отправиться в тюрьму, Саркози написал на своей странице в Х: «Я хочу сказать, что сегодня утром в тюрьме находится не бывший президент Республики, а невиновный человек». Свой пятилетний срок в одиночной камере Саркози начнет отбывать с 21 октября.

25 сентября суд приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года (он тогда баллотировался впервые и победил) властями Ливии.

Также бывший президент получил штраф в размере €100 тыс. и лишился права занимать государственные должности в течение пяти лет. Саркози назвал это решение суда ошибочным и унизительным для государства. Он был президентом с 2007 по 2012 год и стал первым французским современным лидером, которого заключили под стражу.

Адвокат экс-президента заявил, что он проведет в тюрьме от трех до четырех недель. Саркози оспаривает и обвинительный приговор, и решение о заключении его под стражу до рассмотрения апелляции.