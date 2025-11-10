Саркози заявил о тяжелой жизни после трех недель в тюрьме

Фото: Matthieu Mirville / Starface / Global Look Press

Бывший президент Франции Николя Саркози, отбывающий пятилетний срок по делу о финансировании предвыборной кампании, заявил, что жизнь в заключении для него «очень тяжела», и пообещал соблюдать все требования суда в случае освобождения. Его цитирует BFMTV.

Несколько часов назад прокуратура запросила освобождение Саркози из тюрьмы под судебный надзор.

«Я и представить себе не мог, что к 70 годам окажусь в тюрьме. Это испытание было мне навязано, я его пережил. Это тяжело, очень тяжело, <...> даже изнурительно», — сказал он.

При этом Саркози подчеркнул, что не намерен признавать себя виновным в том, чего не совершал.

«Я хочу, чтобы суд убедился в одном: у меня никогда не было безумной идеи просить у [лидера Ливии Муаммара] Каддафи какое-либо финансирование», — заявил он.

В конце сентября суд Парижа огласил приговор Саркози, обвиненному в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года (он тогда баллотировался впервые и победил) властями Ливии. После приговора Саркози заявил, что подаст апелляцию и будет спать в тюрьме «с высоко поднятой головой».

Фактически в тюрьме экс-президент оказался 21 октября. Кроме тюремного срока суд назначил ему штраф в размере €100 тыс. и запретил занимать государственные должности в течение пяти лет.

В тюрьме к Саркози приставили двоих вооруженных полицейских, которые обеспечивают его круглосуточную охрану. Позднее экc-президент из опасений за свою жизнь отказался от тюремной еды и готовки, оставив в рационе лишь йогурты.