Reuters сообщил об одобрении Умеровым большей части мирного плана США

Reuters: секретарь СНБО Умеров одобрил большую часть мирного плана США
Сюжет
Военная операция на Украине
Секретарь СНБО одобрил большинство положений плана США, но внес некоторые изменения. Зеленский получил проект и намерен обсудить его с Трампом. Россия открыта к мирным переговорам, но документ официально не получала, заявил Кремль
Владимир Зеленский и Рустем Умеров
Владимир Зеленский и Рустем Умеров (Фото: пресс-служба президента Украины)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров одобрил большую часть мирного плана США, внеся несколько изменений, и представил его президенту Владимиру Зеленскому, сообщил Reuters высокопоставленный американский чиновник. О каких правках идет речь, агентство не уточняет.

Ранее Умеров подтверждал, что обсуждал проект мирного плана во время своей командировки в США, но отрицал, что согласовал какие-либо пункты. «Во время командировки в Соединенные Штаты моя задача была технической — организация встреч и подготовка диалога», — говорил он.

По данным Axios, украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с американским министром армии Дэниелом Дрисколлом заявил, что готов работать с Вашингтоном над мирным планом, они договорились о подписании документа в «сжатые сроки».

Европейские лидеры отвергли ключевые условия мирного плана по Украине
Политика
Киев, Украина

Его офис сообщил, что президент получил проект американского плана и намерен обсудить его с американским коллегой Дональдом Трампом.

Европейские лидеры и Зеленский после телефонного разговора 21 ноября заявили, что нынешняя линия фронта должна стать «отправной точкой» для любого мирного соглашения. В беседе участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Лидеры европейских стран пообещали Украине свою «непреклонную и полную» поддержку «на пути к прочному и справедливому миру» и приветствовали американские усилия по прекращению конфликта — в частности, приверженность суверенитету страны и готовность предоставить ей надежные гарантии безопасности. Они подчеркнули, что любое соглашение, затрагивающее Европу или НАТО, «требует одобрения европейских партнеров или консенсуса союзников».

Россия открыта к мирным переговорам «ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса», поэтому не готова обсуждать это «в мегафонном режиме», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва официально план Вашингтона не получала.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Рустем Умеров мирный план США Украина
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
