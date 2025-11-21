Reuters сообщил об одобрении Умеровым большей части мирного плана США
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров одобрил большую часть мирного плана США, внеся несколько изменений, и представил его президенту Владимиру Зеленскому, сообщил Reuters высокопоставленный американский чиновник. О каких правках идет речь, агентство не уточняет.
Ранее Умеров подтверждал, что обсуждал проект мирного плана во время своей командировки в США, но отрицал, что согласовал какие-либо пункты. «Во время командировки в Соединенные Штаты моя задача была технической — организация встреч и подготовка диалога», — говорил он.
По данным Axios, украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с американским министром армии Дэниелом Дрисколлом заявил, что готов работать с Вашингтоном над мирным планом, они договорились о подписании документа в «сжатые сроки».
Его офис сообщил, что президент получил проект американского плана и намерен обсудить его с американским коллегой Дональдом Трампом.
Европейские лидеры и Зеленский после телефонного разговора 21 ноября заявили, что нынешняя линия фронта должна стать «отправной точкой» для любого мирного соглашения. В беседе участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Лидеры европейских стран пообещали Украине свою «непреклонную и полную» поддержку «на пути к прочному и справедливому миру» и приветствовали американские усилия по прекращению конфликта — в частности, приверженность суверенитету страны и готовность предоставить ей надежные гарантии безопасности. Они подчеркнули, что любое соглашение, затрагивающее Европу или НАТО, «требует одобрения европейских партнеров или консенсуса союзников».
Россия открыта к мирным переговорам «ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса», поэтому не готова обсуждать это «в мегафонном режиме», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва официально план Вашингтона не получала.
