Зеленский встретился с посланниками Трампа из Пентагона

Зеленский провел встречу с делегацией Пентагона во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом. В ближайшее время к переговорам присоединится секретарь СНБО Украины Рустем Умеров

Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с посланниками президента США Дональда Трампа из Пентагона. Об этом «РБК-Украина» сообщил осведомленный собеседник.

По данным издания, Зеленский встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и генералами. В ближайшее время начинается встреча с ними в расширенном формате, в которой, в частности, примет участие секретарь СНБО Рустем Умеров.

Дрисколл прибыл в Киев 19 ноября. Он совершил визит на Украину ради встречи с Зеленским. Темой их переговоров станет возможное возобновление мирных переговоров с Россией.

Неназванный американский чиновник заявил телеканалу, что есть вероятность последующей встречи министра с представителями России. Ранее об этом также сообщила WSJ.