Зеленский встретился с посланниками Трампа из Пентагона
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с посланниками президента США Дональда Трампа из Пентагона. Об этом «РБК-Украина» сообщил осведомленный собеседник.
По данным издания, Зеленский встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и генералами. В ближайшее время начинается встреча с ними в расширенном формате, в которой, в частности, примет участие секретарь СНБО Рустем Умеров.
Дрисколл прибыл в Киев 19 ноября. Он совершил визит на Украину ради встречи с Зеленским. Темой их переговоров станет возможное возобновление мирных переговоров с Россией.
Неназванный американский чиновник заявил телеканалу, что есть вероятность последующей встречи министра с представителями России. Ранее об этом также сообщила WSJ.
