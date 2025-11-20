 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский встретился с посланниками Трампа из Пентагона

Зеленский провел встречу с делегацией Пентагона во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом. В ближайшее время к переговорам присоединится секретарь СНБО Украины Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с посланниками президента США Дональда Трампа из Пентагона. Об этом «РБК-Украина» сообщил осведомленный собеседник.

По данным издания, Зеленский встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и генералами. В ближайшее время начинается встреча с ними в расширенном формате, в которой, в частности, примет участие секретарь СНБО Рустем Умеров.

Дрисколл прибыл в Киев 19 ноября. Он совершил визит на Украину ради встречи с Зеленским. Темой их переговоров станет возможное возобновление мирных переговоров с Россией.

Неназванный американский чиновник заявил телеканалу, что есть вероятность последующей встречи министра с представителями России. Ранее об этом также сообщила WSJ.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Ксения Потрошилина
Владимир Зеленский Дональд Трамп встреча Дэниел Дрисколл Рустем Умеров переговоры
