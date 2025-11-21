WSJ узнала об изменении Киевом одного из пунктов плана США

В опубликованном украинской стороной мирном плане США изменен пункт, в котором содержался призыв к аудиту полученной Киевом помощи, пишет WSJ. В представленной Гончаренко версии говорится о «полной амнистии» для обеих сторон

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украинская сторона изменила проект плана США, опубликованный в Сети, заявил The Wall Street Journal высокопоставленный американский чиновник.

По его словам, в одном из пунктов содержался призыв провести аудит всей международной помощи, которую получила Украина. Как пишет WSJ, это был «очевидный шаг по разоблачению предполагаемой коррупции». Однако в опубликованной версии плана формулировка была изменена, теперь там говорится о том, что все стороны получат «полную амнистию за свои действия во время войны».

Вечером 20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал проект плана США по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов на украинском языке. 26-й пункт в этой версии выглядит так: «Все стороны, участвующие в этом конфликте, получат полную амнистию за действия, совершенные во время войны, и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем».

Фото: oleksiihoncharenko / Telegram Фото: oleksiihoncharenko / Telegram Фото: oleksiihoncharenko / Telegram Фото: oleksiihoncharenko / Telegram

О новом мирном плане США первым написал Axios 19 ноября. По данным NBC и WSJ, американский президент Дональд Трамп поддерживает его. Из ряда публикаций следует, что в план входят обязательство Киева не вступать в НАТО, ограничение численности ВСУ, проведение выборов на Украине через 100 дней после подписания, а также закрепление де-факто Крыма, Луганска и Донецка российскими. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение плана и заявил о намерении обсудить его с Трампом в ближайшие дни, сообщали в офисе украинского лидера. По информации Financial Times, в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер подпишет соглашение 27 ноября. В Кремле заявляли, что новых обсуждений после августовской встречи на Аляске президентов России и США не было.

На прошлой неделе на Украине разразился масштабный коррупционный скандал: Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 10 ноября сообщило, что в операторе всех украинских АЭС «Энергоатоме» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Организатором схемы следствие считает совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. У него прошли обыски, сам бизнесмен покинул Украину.

В Киеве высказывались мнения о причастности к схемам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, звучали призывы к его отставке, однако Зеленский отказался это сделать. При этом двух других министров — глав Минюста и Минэнерго Германа Галущенко и Светлану Гринчук — он призвал покинуть пост из-за предполагаемой связи с Миндичем. Галущенко и Гринчук подали заявления об увольнении, Рада отправила их в отставку.

Кроме того, «Украинская правда» писала, что в сферу влияния предпринимателя входил и бывший министр обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Тот признавал, что встречался с Миндичем, но отрицал, что его деятельность связана с чьим-либо влиянием.

По этому делу арестованы несколько человек, в том числе бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Его обвинили в получении $1,2 млн в рамках корруцпионных схем. Чернышов вину не признал.