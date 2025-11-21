WP назвала «плохого и хорошего полицейских» для давления на Зеленского
Для давления на украинского президента Владимира Зеленского при продвижении американского плана по урегулированию на Украине Вашингтон, похоже, избрал тактику плохого и хорошего полицейских, пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц, пожелавших сохранить анонимность.
В роли полицейских выступают cпецпосланник американского президента Стив Уиткофф и министр армии США Дэн Дрисколл, который накануне провел переговоры в Киеве с руководством Украины.
«Кажется, что США разделили команды между Уиткоффом и Дрисколлом, чтобы «играть в хорошего и плохого полицейского — один оказывает давление, другой пытается сказать: давайте работать вместе, чтобы изменить [план]», — пишет издание.
Материал дополняется
