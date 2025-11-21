 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

WP назвала «плохого и хорошего полицейских» для давления на Зеленского

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Для давления на украинского президента Владимира Зеленского при продвижении американского плана по урегулированию на Украине Вашингтон, похоже, избрал тактику плохого и хорошего полицейских, пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц, пожелавших сохранить анонимность.

В роли полицейских выступают cпецпосланник американского президента Стив Уиткофф и министр армии США Дэн Дрисколл, который накануне провел переговоры в Киеве с руководством Украины.

«Кажется, что США разделили команды между Уиткоффом и Дрисколлом, чтобы «играть в хорошего и плохого полицейского — один оказывает давление, другой пытается сказать: давайте работать вместе, чтобы изменить [план]», — пишет издание.

Материал дополняется

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
