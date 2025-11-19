Арахамия ответил на призыв однопартийцев к отставке правительства Украины

Давид Арахамия (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Обращение группы депутатов партии «Слуга народа», в котором они призвали к формированию нового правительства, является «заявлением отдельных депутатов», а не позицией всей фракции. Об этом в своих социальных сетях написал глава фракции Давид Арахамия.

«Это заявление отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Однако отмечу, что не следует воспринимать ее как позицию всей фракции. Потому что ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выступала», — написал Арахамия.

Он также поблагодарил парламентариев за принятие решения об отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Арахамия добавил, что фракция поддерживает действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по борьбе с коррупцией.

Коллективное обращение депутатов партии «Слуга народа» с требованием создать в Раде новую коалицию и сформировать новое правительство опубликовал парламентарий Никита Потураев в среду, 19 ноября. Сколько именно депутатов подписали это заявление и кто именно, он не уточнил.

Ранее к отставке правительства Украины на фоне коррупционного скандала призывали оппозиционные фракции. 10 ноября партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» запустила процедуру отставки, 18 ноября к ней присоединилась партия «Батькивщина», возглавляемая бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко.

На прошлой неделе НАБУ заявило, что провело операцию «Мидас», касающуюся коррупции в энергетике, и разоблачило схему с получением незаконных доходов от подрядчиков «Энергоатома», расследование длилось 15 месяцев. По данным следствия, организатором выступил бизнесмен, давний соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич.

Ему и другим шести предполагаемым участникам предъявили обвинения. У самого Миндича прошли обыски, однако он успел покинуть Украину за несколько часов до их начала. Через несколько дней НАБУ заявило о коррупции Миндича и в оборонной сфере.