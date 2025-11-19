 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Арахамия ответил на призыв однопартийцев к отставке правительства Украины

Арахамия ответил на призыв членов «Слуги народа» к отставке кабмина Украины
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Давид Арахамия
Давид Арахамия (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Обращение группы депутатов партии «Слуга народа», в котором они призвали к формированию нового правительства, является «заявлением отдельных депутатов», а не позицией всей фракции. Об этом в своих социальных сетях написал глава фракции Давид Арахамия.

«Это заявление отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Однако отмечу, что не следует воспринимать ее как позицию всей фракции. Потому что ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не выступала», — написал Арахамия.

Он также поблагодарил парламентариев за принятие решения об отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Арахамия добавил, что фракция поддерживает действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по борьбе с коррупцией.

Уйдет ли правительство Украины в отставку из-за «дела Миндича»
Политика
Фото:Jaap Arriens / ZUMA / Global Look Press

Коллективное обращение депутатов партии «Слуга народа» с требованием создать в Раде новую коалицию и сформировать новое правительство опубликовал парламентарий Никита Потураев в среду, 19 ноября. Сколько именно депутатов подписали это заявление и кто именно, он не уточнил.

Ранее к отставке правительства Украины на фоне коррупционного скандала призывали оппозиционные фракции. 10 ноября партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» запустила процедуру отставки, 18 ноября к ней присоединилась партия «Батькивщина», возглавляемая бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко.

На прошлой неделе НАБУ заявило, что провело операцию «Мидас», касающуюся коррупции в энергетике, и разоблачило схему с получением незаконных доходов от подрядчиков «Энергоатома», расследование длилось 15 месяцев. По данным следствия, организатором выступил бизнесмен, давний соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич.

Ему и другим шести предполагаемым участникам предъявили обвинения. У самого Миндича прошли обыски, однако он успел покинуть Украину за несколько часов до их начала. Через несколько дней НАБУ заявило о коррупции Миндича и в оборонной сфере.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Давид Арахамия Украина отставка правительства Слуга народа
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
Материалы по теме
НАБУ приостановило обнародование материалов по делу Миндича
Политика
В деле Миндича появились имена Зеленского и Умерова
Политика
Рада уволила министров юстиции и энергетики Украины из-за дела Миндича
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Тренды рекламного рынка: AI, финтех-медиа и запрос на «тишину» Радио, 19:57
Путин поручил проработать создание штаба по руководству ИИ-отраслью Технологии и медиа, 19:56
Замена водительского удостоверения в 2026: советы, лайфхаки, подсказки Авто, 19:56
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Как предпринимательство будет стимулировать развитие малых городов Отрасли, 19:52
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Reuters узнал содержание предложений США по завершению конфликта Политика, 19:44
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Балицкий заявил об отключении света в Запорожской области после атаки ВСУ Политика, 19:40
Как цифровизация помогает расти реальному сектору экономики Отрасли, 19:29
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 19:25
Путин рассказал о результатах медицинского обследования Политика, 19:24
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Бастрыкин попросил разрешить возбудить уголовные дела против шести судей Политика, 19:22
Арахамия ответил на призыв однопартийцев к отставке правительства Украины Политика, 19:18