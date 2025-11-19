 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Группа депутатов партии Зеленского выступила за смещение правительства

Группа депутатов партии Зеленского выступила за смещение правительства Украины
Заявление опубликовал депутат «Слуги народа» Потураев, число подписантов и их имена не уточняются. Они поддержали требование оппозиции о создании новой коалиции и формировании нового правительства на фоне «дела Миндича»
Никита Потураев
Никита Потураев (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Группа депутатов пропрезидентской партии «Слуга народа» подписала обращение, в котором они выразили поддержку расследованию коррупции в окружении президента Владимира Зеленского, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Они также поддержали требование оппозиции по созданию в Раде новой коалиции и призвали к формированию нового правительства. Коллективное обращение опубликовал депутат от фракции «Слуга народа» Никита Потураев.

Сколько именно депутатов подписали это заявление и кто именно, Потураев не уточнил.

Рада уволила министров юстиции и энергетики Украины из-за дела Миндича
Политика
Герман&nbsp;Галущенко

Ранее к отставке правительства призывали оппозиционные фракции. 10 ноября партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» запустила процедуру отставки правительства Украины на фоне коррупционного скандала в «Энергоатоме» (оператор украинских АЭС). 18 ноября к ней присоединилась партия «Батькивщина», возглавляемая бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. 19 ноября Верховная рада проголосовала за отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которых подозревают в причастности к делу о коррупции в «Энергоатоме».

Еще один фигурант следствия — бизнесмен, соратник Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. В середине ноября у него прошли обыски, «Украинская правда» писала, что за несколько часов до этого он покинул страну. Это подтверждала Погранслужба Украины, отметившая, что бизнесмен пересек границу законно. По версии следствия, Миндич мог быть одним из участников схемы по получению откатов от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10–15% стоимости заключенных с корпорацией контрактов, передавала «РБК-Украина».

Зеленский публично поддержал расследование. «Неотвратимость наказания необходима. «Энергоатом» обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в энергетике — это приоритет», — писал он.

Имя президента упоминается в материалах расследования коррупции, следует из документа, который опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Из текста следует, что Миндич решил незаконно обогатиться, в том числе пользуясь наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В.А.».

Персоны
Тимур Миндич Владимир Зеленский
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
