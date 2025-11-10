Фракция Порошенко запустила процедуру отставки правительства Украины
Фракция партии «Европейская солидарность» (ЕС) бывшего украинского лидера Петра Порошенко объявила в Верховной раде о запуске процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг предпринимателя, совладельца студии «Квартал 95» и соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом сообщила пресс-служба партии в телеграм-канале.
«Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государства, единство общества и доверие партнеров, — говорится в заявлении.
В сообщении партия призвала всех коллег в парламенте, «которые осознают угрозы для государства», подписаться под отставкой правительства «ради формирования правительства национального спасения».
«Украиной больше не может управлять коалиция «Слуга народа» и ОПЗЖ (Оппозиционная платформа — За жизнь. — РБК), непрофессиональное и коррумпированное правительство», — сказала сопредседатель фракции «ЕС» Ирина Геращенко.
Парламент Украины состоит из 450 депутатов. Согласно данным Верховной рады, по состоянию на 10 ноября, у «Европейской солидарности» 26 мест в парламенте, а правящая партия «Слуга народа» имеет 229 мест.
Верховная Рада формирует правительство страны и осуществляет контроль за его деятельностью.
О начале процедуре отставки правительства пресс-служба партии «ЕС» объявила после того, как в дом Миндича пришли с обысками детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Источники «Украинской правды» рассказали, что Миндич успел покинуть Украину за несколько часов до обысков. В октябре газета писала, что в квартире предпринимателя обнаружили прослушку. Издание предполагало, что правоохранительные органы могли прослушивать их разговоры с Зеленским.
В начале ноября «Украинская правда» писала, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег. Речь шла об изучении деятельности в том числе офшорной компании с Британских Виргинских островов и человека по прозвищу Sugarman. Под последним, как предполагала газета, подразумевается бизнесмен Михаил Цукерман.
Кроме этого, в августе Kyiv Independent писал, что НАБУ ведет расследование в отношении компании Fire Point, которая разрабатывает украинскую дальнобойную ракету «Фламинго». Следствие касается связей между этим предприятием и Миндичем. Ведомство тогда опровергало сам факт расследования.
