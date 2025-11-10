 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Фракция Порошенко запустила процедуру отставки правительства Украины

Партия призвала поддержать отставку правительства для формирования нового кабмина. Такое решение фракция приняла на фоне обысков антикоррупционного бюро Украины у соратника Зеленского Миндича
Фото: Andreas Stroh / Imago / Global Look Press
Фото: Andreas Stroh / Imago / Global Look Press

Фракция партии «Европейская солидарность» (ЕС) бывшего украинского лидера Петра Порошенко объявила в Верховной раде о запуске процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг предпринимателя, совладельца студии «Квартал 95» и соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом сообщила пресс-служба партии в телеграм-канале.

«Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государства, единство общества и доверие партнеров, — говорится в заявлении.

В сообщении партия призвала всех коллег в парламенте, «которые осознают угрозы для государства», подписаться под отставкой правительства «ради формирования правительства национального спасения».

«Украиной больше не может управлять коалиция «Слуга народа» и ОПЗЖ (Оппозиционная платформа — За жизнь. — РБК), непрофессиональное и коррумпированное правительство», — сказала сопредседатель фракции «ЕС» Ирина Геращенко.

Парламент Украины состоит из 450 депутатов. Согласно данным Верховной рады, по состоянию на 10 ноября, у «Европейской солидарности» 26 мест в парламенте, а правящая партия «Слуга народа» имеет 229 мест.

Верховная Рада формирует правительство страны и осуществляет контроль за его деятельностью.

«УП» узнала об обысках у соратника Зеленского и совладельца «Квартала 95»
Политика
Тимур Миндич

О начале процедуре отставки правительства пресс-служба партии «ЕС» объявила после того, как в дом Миндича пришли с обысками детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Источники «Украинской правды» рассказали, что Миндич успел покинуть Украину за несколько часов до обысков. В октябре газета писала, что в квартире предпринимателя обнаружили прослушку. Издание предполагало, что правоохранительные органы могли прослушивать их разговоры с Зеленским.

В начале ноября «Украинская правда» писала, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР об отмывании денег. Речь шла об изучении деятельности в том числе офшорной компании с Британских Виргинских островов и человека по прозвищу Sugarman. Под последним, как предполагала газета, подразумевается бизнесмен Михаил Цукерман.

Кроме этого, в августе Kyiv Independent писал, что НАБУ ведет расследование в отношении компании Fire Point, которая разрабатывает украинскую дальнобойную ракету «Фламинго». Следствие касается связей между этим предприятием и Миндичем. Ведомство тогда опровергало сам факт расследования.

Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Украина отставка правительства Петр Порошенко партия Верховная рада Украины
Петр Порошенко фото
Петр Порошенко
политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года

