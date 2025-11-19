 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

CNN узнал, кто руководит переговорами США и России по миру на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Marco Bello / Reuters)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф возглавляет процесс разработки плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Об этом телеканалу CNN рассказали несколько источников, знакомых с ходом переговоров.

По их данным, переговорный процесс ускорился на этой неделе, так как Москва дала понять, что готова заключить сделку. По словам другого источника, являющегося официальным лицом США, приезд министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев также является частью плана Белого дома по возобновлению мирных переговоров.

Американский чиновник уточнил, что Дрисколл намеревался обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками условия на поле боя, потребности в оружии, а также усилия по достижению мира.

Как США и Россия обсуждают параметры урегулирования на Украине
Политика
Стивен Уиткофф

О том, что администрация президента США Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым планом прекращения конфликта на Украине, утром 19 ноября сообщил Axios. По информации издания, он состоит из 28 пунктов, которые разделены на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Как в плане представлены территориальные вопросы, пока не ясно. Издание также писало, что его разработкой руководит Уиткофф.

Позднее Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома сообщило, что соглашение будет согласовано всеми сторонами уже на этой неделе. По данным издания, Украина и страны Европы не участвуют в подготовке, Киев поставят перед свершившимся фактом. То, что украинская сторона не принимала участия в разработке соглашения, Reuters подтвердил высокопоставленный украинский чиновник.

В Кремле опровергли информацию о тайных переговорах с США, заявив, что в отношениях Москвы и Вашингтона с момента встречи в Анкоридже не появилось никаких новаций.

Анастасия Луценко
Стив Уиткофф переговоры Военная операция на Украине США Россия
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
