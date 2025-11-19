Reuters узнал, что Киев не участвовал в подготовке инициативы США по миру

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Украина не принимала участия в подготовке предложений США по прекращению боевых действий, сообщил Reuters высокопоставленный украинский чиновник.

По его словам, Киев получил «сигналы» по поводу пакета предложений США, которые Вашингтон обсуждал с Россией.

Ранее Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что рамочное соглашение о прекращении конфликта России и Украины будет согласовано всеми сторонами уже на этой неделе. Собеседник в Белом доме предположил, что украинские власти в связи с продвижением российских войск и внутриполитическим коррупционным скандалом будут вынуждены принять условия.

Утром 19 ноября источники издания Axios сообщили, что Россия и США тайно работают над новым планом прекращения конфликта на Украине. Его пункты касаются мира на Украине, гарантий безопасности, будущих отношений США с Россией и Украиной, а также безопасности в Европе, выяснило издание. Как в плане представлены территориальные вопросы, пока неясно.

В Кремле заявили, что пока «никаких новаций», о которых можно было бы сообщить, нет.