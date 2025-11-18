 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Игорь Чайка ответил на объявление Канадой санкций против него

Сюжет
Война санкций
Игорь Чайка
Игорь Чайка (Фото: Павел Бедняков / РБК)

Замглавы Россотрудничества и младший сын бывшего генпрокурора (2006–2020) Юрия Чайки Игорь заявил, что не стал воспринимать всерьез введенные Канадой санкции против него.

«Эту новость новостью не воспринимаю, очередной пакет очередных санкций, которые на мою позицию не повлияют. Продолжаем работать во благо своей страны», — привели в пресс-службе Россотрудничества слова Игоря Чайки в ответ на запрос РБК.

В середине ноября 2025 года Оттава объявила о новом пакете санкций в отношении России. Согласно сообщению на сайте канадского МИДа, под ограничения попали 11 юридических лиц и 13 граждан, в том числе Игорь Чайка. До этого он был включен в санкционные списки США и ЕС за вмешательство во внутренние дела Молдавии.

Игорь Чайка стал кандидатом на пост главы нового управления в Кремле
Политика
Игорь Чайка

В 2017 году Игорь Чайка вместе с Александром Пономаревым учредил московскую инвестиционно-девелоперскую компанию «Архплей Девелопмент», долю в которой позднее получил младший брат президента Молдавии Игоря Додона Александр Додон. Чайка курировал Российско-Молдавский экономический совет, деятельность которого была прекращена после ухудшения отношений Москвы и Кишинева.

Осенью 2022 года Чайка также передал в доверительное управление оператора по обращению с отходами «Хартия».

С 10 марта 2025 года бизнесмен занимает пост заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Москва считает санкции нелегитимными. В Кремле заявляли об «определенном иммунитете» российской экономики к вводимым ограничениям.

Авторы
Теги
Денис Малышев, Анастасия Серова Анастасия Серова
Игорь Чайка Юрий Чайка Россотрудничество новые санкции Канады
