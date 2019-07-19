Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки в девелопменте

Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки в девелопменте

Александр Додон стал владельцем 15% акций «Архплей Девелопмент». Он будет курировать строительный дивизион девелоперской группы Игоря Чайки

Игорь Чайка (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Новым совладельцем компании «Архплей Девелопмент» с долей 15%, согласно данным базы СПАРК, стал Александр Додон.

Александр Николаевич Додон — младший брат президента Молдавии Игоря Додона, говорит источник РБК, знакомый с участниками сделки. Основной владелец «Архплей Девелопмент» — бизнесмен и сын генерального прокурора России Игорь Чайка является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.

Игорь Чайка подтвердил РБК вхождение Александра Додона в капитал «Архплей Девелопмент», отказавшись раскрыть условия сделки. По словам предпринимателя, компания займется реализацией строительных проектов только на территории России, работать в Молдавии «Архплей» не планирует.

«Площадки будут определены в сентябре, сейчас идет стадия их покупок и работа с подготовкой разрешительной документации», — пояснил Игорь Чайка.

Александр Додон, по его словам, будет отвечать в «Архплей» за строительный дивизион.