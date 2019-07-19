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Бизнес ,  
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Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки в девелопменте
Александр Додон стал владельцем 15% акций «Архплей Девелопмент». Он будет курировать строительный дивизион девелоперской группы Игоря Чайки
Игорь Чайка (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Новым совладельцем компании «Архплей Девелопмент» с долей 15%, согласно данным базы СПАРК, стал Александр Додон.

Александр Николаевич Додон — младший брат президента Молдавии Игоря Додона, говорит источник РБК, знакомый с участниками сделки. Основной владелец «Архплей Девелопмент» — бизнесмен и сын генерального прокурора России Игорь Чайка является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.

Игорь Чайка подтвердил РБК вхождение Александра Додона в капитал «Архплей Девелопмент», отказавшись раскрыть условия сделки. По словам предпринимателя, компания займется реализацией строительных проектов только на территории России, работать в Молдавии «Архплей» не планирует.

«Площадки будут определены в сентябре, сейчас идет стадия их покупок и работа с подготовкой разрешительной документации», — пояснил Игорь Чайка.

Александр Додон, по его словам, будет отвечать в «Архплей» за строительный дивизион.

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Игорь Чайка учредил «Архплей Девелопмент» в 2017 году вместе с Александром Пономаревым. Изначально 60% компании принадлежало Чайке, а 40% — ООО «Инспайр», которой владеет Пономарев. Сейчас же структура владения иная: 45% — у Чайки, 40% — у компании «Инспайр» и еще 15% — у Александра Додона.

Основным видом деятельности, согласно данным СПАРК, является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В планах компании — строительство 1 млн кв. м жилой недвижимости комфорт- и бизнес-класса в Москве и Московской области в среднесрочной перспективе.

Игорь Чайка является владельцем «Русского экспорта» и First Russian Cross-Border International Trading Ltd (FRC, владеет платформой Dakaitaowа). Среди основных активов бизнесмена — оператор по переработке отходов «Хартия» и «Бетэлтранс» — крупнейший производитель железобетонных шпал в России.

Чайка курирует работу Российско-Молдавского экономического совета. В феврале стало известно о его участии в операции по освобождению молдавских летчиков Лионела Бараянэ и Михая Крихана из плена талибов, в котором они находились с ноября 2015 года. Президент Молдавии Игорь Додон выразил за это благодарность. Чайка, по словам Додона, «лично поспособствовал и помог проведению этой гуманитарной миссии». Бизнесмен детали своего участия в спецоперации не комментировал.

Авторы: Анна Трунина, Кирилл Сироткин
Теги: Молдавия, Игорь Чайка
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