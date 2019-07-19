Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки в девелопменте

Новым совладельцем компании «Архплей Девелопмент» с долей 15%, согласно данным базы СПАРК, стал Александр Додон.
Александр Николаевич Додон — младший брат президента Молдавии Игоря Додона, говорит источник РБК, знакомый с участниками сделки. Основной владелец «Архплей Девелопмент» — бизнесмен и сын генерального прокурора России Игорь Чайка является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.
Игорь Чайка подтвердил РБК вхождение Александра Додона в капитал «Архплей Девелопмент», отказавшись раскрыть условия сделки. По словам предпринимателя, компания займется реализацией строительных проектов только на территории России, работать в Молдавии «Архплей» не планирует.
«Площадки будут определены в сентябре, сейчас идет стадия их покупок и работа с подготовкой разрешительной документации», — пояснил Игорь Чайка.
Александр Додон, по его словам, будет отвечать в «Архплей» за строительный дивизион.