Канада ввела санкции против Игоря Чайки и «Арктик СПГ 2»
Канада ввела новые санкции в отношении России, объявила министр иностранных дел Анита Ананд, говорится в сообщении МИДа страны.
В список вошли 13 физических и 11 юридических лиц, в том числе «причастных к разработке и внедрению российской программы создания беспилотных летательных аппаратов». Также под санкции попали 100 танкеров, которые Оттава относит к российскому теневому флоту. Кроме того, в списке оказались компании, которые якобы «поставляют киберинфраструктуру, используемую в российских гибридных стратегиях против Украины», и фирмы, занимающиеся сжиженным природным газом (СПГ).
Из обновлений следует, что санкции вступили в силу 6 ноября. В частности, в списке оказались:
- российские интернет-хостинг Zservers и сервис XHost;
- Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ);
- ООО «Арктик СПГ 2» — проект НОВАТЭКа и его иностранных партнеров;
- ООО «Газпром СПГ портовая»;
- ООО «А7» — созданная с участием банка ПСБ платформа, специализирующаяся на расчетах во внешнеэкономической деятельности;
- Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» — подразделение Минобороны;
- киргизский Капитал Банк;
- Главный центр специальных технологий (ГЦСТ) Главного управления Генштаба ВС России, 85-й Главный центр специальных служб (ГЦССБ) Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и 161-й центр подготовки специалистов Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Российской Федерации.
В числе попавших под санкции Канады физических лиц — Александр Мишин и Александр Большаков. Их называли администраторами Zservers Британия, Австралия и США, которые также ввели ограничения в отношении хостинга.
Также в санкционном списке Оттавы указан замглавы Росимущества Игорь Чайка, младший сын бывшего генпрокурора (2006–2020) Юрия Чайки. Игорь Чайка до этого попал под санкции США и ЕС.
Москва считает санкции нелегитимными. В Кремле заявляли об «определенном иммунитете» российской экономики к вводимым ограничениям.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций