Война санкций⁠,
0

Канада ввела санкции против Игоря Чайки и «Арктик СПГ 2»

Сюжет
Война санкций
Под санкции Канады попали Игорь Чайка, «Арктик СПГ 2», занимающаяся СПГ «дочка» «Газпрома», предприятия из отрасли производства беспилотников, в том числе подразделение Минобороны
Игорь Чайка
Игорь Чайка (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Канада ввела новые санкции в отношении России, объявила министр иностранных дел Анита Ананд, говорится в сообщении МИДа страны.

В список вошли 13 физических и 11 юридических лиц, в том числе «причастных к разработке и внедрению российской программы создания беспилотных летательных аппаратов». Также под санкции попали 100 танкеров, которые Оттава относит к российскому теневому флоту. Кроме того, в списке оказались компании, которые якобы «поставляют киберинфраструктуру, используемую в российских гибридных стратегиях против Украины», и фирмы, занимающиеся сжиженным природным газом (СПГ).

ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России и Белоруссии
Политика

Из обновлений следует, что санкции вступили в силу 6 ноября. В частности, в списке оказались:

  • российские интернет-хостинг Zservers и сервис XHost;
  • Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ);
  • ООО «Арктик СПГ 2» — проект НОВАТЭКа и его иностранных партнеров;
  • ООО «Газпром СПГ портовая»;
  • ООО «А7» — созданная с участием банка ПСБ платформа, специализирующаяся на расчетах во внешнеэкономической деятельности;
  • Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» — подразделение Минобороны;
  • киргизский Капитал Банк;
  • Главный центр специальных технологий (ГЦСТ) Главного управления Генштаба ВС России, 85-й Главный центр специальных служб (ГЦССБ) Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и 161-й центр подготовки специалистов Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Российской Федерации.

В числе попавших под санкции Канады физических лиц — Александр Мишин и Александр Большаков. Их называли администраторами Zservers Британия, Австралия и США, которые также ввели ограничения в отношении хостинга.

Также в санкционном списке Оттавы указан замглавы Росимущества Игорь Чайка, младший сын бывшего генпрокурора (2006–2020) Юрия Чайки. Игорь Чайка до этого попал под санкции США и ЕС.

Москва считает санкции нелегитимными. В Кремле заявляли об «определенном иммунитете» российской экономики к вводимым ограничениям.

Полина Мартынова
Канада санкции Газпром Арктик СПГ-2 Игорь Чайка Минобороны

