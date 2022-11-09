Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 60,82 (-0,08) Инвестиции, 08 ноя, 16:17
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 60,98 (-0,26) Инвестиции, 08 ноя, 16:17
«Коммерсантъ» сообщил об убытках российских экспортеров стали Экономика, 08:10
Выборы в конгресс США. Главное Политика, 08:00
Игорь Чайка передал бизнес в доверительное управление Бизнес, 08:00
«Детский мир» собрался уйти с биржи. Кто может последовать за ним Pro, 07:59
В Москве умерла девочка, которую мать выбросила с 11-го этажа Общество, 07:58
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 07:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин потребовал запустить новую систему поддержки семей с детьми Общество, 07:29
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 07:10
За пандемию продажи лекарств от COVID превысили ₽500 млрд Общество, 07:00
Антонов заявил о стремлении США «снять сливки» в конфликте на Украине Политика, 06:41
Умер заслуженный артист РСФСР, танцор Кубанского казачьего хора Захаров Общество, 06:31
Сезон с характером: как выбрать шины для зимы в разных регионах России РБК и Nokian Tyres, 06:25
КНР представила противокорабельную ракету, похожую на российский «Кинжал» Политика, 06:08
Бизнес ,  
0 

Игорь Чайка передал бизнес в доверительное управление

Сын экс-генпрокурора Игорь Чайка передал бизнес в доверительное управление
Игорь Чайка передал активы, включая крупного оператора по вывозу мусора «Хартия», в доверительное управление. Незадолго до этого США ввели против него санкции по обвинению во вмешательстве в политику Молдавии
Игорь Чайка
Игорь Чайка (Фото: Павел Бедняков / РБК)

Владелец оператора по обращению с отходами «Хартия», сын полпреда президента в СКФО и бывшего генпрокурора Юрия Чайки Игорь Чайка передал свой бизнес в доверительное управление, следует из данных ЕГРЮЛ (выписки из реестра есть у РБК).

С 21 октября доверительным управляющим его активами стал Юрий Пономарев. 26 октября Минфин США включил Чайку в список SDN (Specially Designated Nationals List), который влечет за собой блокировку всех принадлежащих человеку или компании активов, находящихся в США, и запрет на взаимодействие с ними. «Да, действительно Игорь Юрьевич передал в доверительное управление доли в компании «Экогрупп» (контролирует «Хартию». — РБК) своему бизнес- партнеру Юрию Пономареву. Передача долей в доверительное управление никак не отразится на деятельности и стратегии развития компании «Хартия», — сообщили РБК в пресс-службе «Хартии». По ее данным, Чайка остается «конечным бенефициаром» этих долей.

«Хартия» работает в Москве, Подмосковье, Тульской, Ярославской и Владимирской областях, на территории которых, по данным самой компании, обслуживает более 6,8 млн человек. Первые контракты на сбор и вывоз мусора компания получила в Северо-Восточном и Восточном округах Москвы в 2014 году, их стоимость составила 42,6 млрд руб. на 15 лет. По итогам 2020 года «Хартия» вошла в рейтинг топ-50 быстрорастущих компаний по версии РБК. За год ее выручка выросла почти на 21%, до 11,1 млрд руб. По итогам 2021 года она увеличилась до 11,6 млрд руб.

Среди компаний, доли в которых Чайка передал в доверительное управление, — 70,8% «Экогрупп», которая контролирует «Хартию»; 90% «Инновации света» (в 2010-2012 годах получила несколько подрядов почти на 700 млн руб. на электромонтажные работы, в том числе на реконструкцию праздничной новогодней иллюминации на Новоспасском и Крымском мостах в Москве), 99% «Аква Солид» (владеет 30% АО «Т-Индустрия», которой принадлежит крупнейший в России производитель шпал «Бетэлтранс»). Все четыре компании включены в SDN. Бизнесмен также передал в управление 49% ЮБК (создана в Крыму пять лет назад, в частности, для покупки санатория «Зори России» у управделами президента) и 40% «Леру» (основной вид деятельности, по данным ЕГРЮЛ, — предоставление туристических информационных услуг).

Юрий Пономарев вместе с Александром Пономаревым и братом бывшего президента Молдавии Александром Додоном — совладельцы компаний «Промышленный экологический оператор» и «Архплей Девелопмент». «Архплей Девелопмент» владеет долями в двух проектах строительства жилых комплексов в Москве на улице Барклая и Волгоградской проспекте, которые ведет группа ПИК. Доли в этих компаниях (32% ПЭО и 35% «Архплея») Чайка также передал в доверительное управление Юрию Пономареву.

В Минфине США объяснили введение санкций в отношении Чайки тем, что, по данным ведомства, он «во взаимодействии с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым разработал подробный план по дискредитации президента Молдавии Майи Санду и возвращению Молдавии в сферу влияния России». Санду вступила в должность президента Молдавии в декабре 2020 года, обойдя предыдущего президента Игоря Додона во втором туре выборов.

Представитель «Хартии» отметил, что введение санкций в отношении бизнесмена и компании не повлияло на ее деятельность. «Все компании, в которых участвует Игорь Чайка, осуществляют свою деятельность на территории России, не имеют активов, счетов в зарубежных банках», — подчеркнул он. РБК направил запрос Игорю Чайке.

Авторы
Теги
Компании
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Игорь Чайка мусор санкции
ХАРТИЯ
Материалы по теме
США ввели санкции против Игоря Чайки, Плахотнюка и Жасмин
Политика
Куратор мусорной реформы вложит ₽1 млрд в проект Игоря Чайки
Бизнес
Арестованный экс-президент Молдавии Додон сообщил о ночном пожаре в доме
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter