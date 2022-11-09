Игорь Чайка передал бизнес в доверительное управление

Игорь Чайка передал активы, включая крупного оператора по вывозу мусора «Хартия», в доверительное управление. Незадолго до этого США ввели против него санкции по обвинению во вмешательстве в политику Молдавии

Игорь Чайка (Фото: Павел Бедняков / РБК)

Владелец оператора по обращению с отходами «Хартия», сын полпреда президента в СКФО и бывшего генпрокурора Юрия Чайки Игорь Чайка передал свой бизнес в доверительное управление, следует из данных ЕГРЮЛ (выписки из реестра есть у РБК).

С 21 октября доверительным управляющим его активами стал Юрий Пономарев. 26 октября Минфин США включил Чайку в список SDN (Specially Designated Nationals List), который влечет за собой блокировку всех принадлежащих человеку или компании активов, находящихся в США, и запрет на взаимодействие с ними. «Да, действительно Игорь Юрьевич передал в доверительное управление доли в компании «Экогрупп» (контролирует «Хартию». — РБК) своему бизнес- партнеру Юрию Пономареву. Передача долей в доверительное управление никак не отразится на деятельности и стратегии развития компании «Хартия», — сообщили РБК в пресс-службе «Хартии». По ее данным, Чайка остается «конечным бенефициаром» этих долей.

«Хартия» работает в Москве, Подмосковье, Тульской, Ярославской и Владимирской областях, на территории которых, по данным самой компании, обслуживает более 6,8 млн человек. Первые контракты на сбор и вывоз мусора компания получила в Северо-Восточном и Восточном округах Москвы в 2014 году, их стоимость составила 42,6 млрд руб. на 15 лет. По итогам 2020 года «Хартия» вошла в рейтинг топ-50 быстрорастущих компаний по версии РБК. За год ее выручка выросла почти на 21%, до 11,1 млрд руб. По итогам 2021 года она увеличилась до 11,6 млрд руб.

Среди компаний, доли в которых Чайка передал в доверительное управление, — 70,8% «Экогрупп», которая контролирует «Хартию»; 90% «Инновации света» (в 2010-2012 годах получила несколько подрядов почти на 700 млн руб. на электромонтажные работы, в том числе на реконструкцию праздничной новогодней иллюминации на Новоспасском и Крымском мостах в Москве), 99% «Аква Солид» (владеет 30% АО «Т-Индустрия», которой принадлежит крупнейший в России производитель шпал «Бетэлтранс»). Все четыре компании включены в SDN. Бизнесмен также передал в управление 49% ЮБК (создана в Крыму пять лет назад, в частности, для покупки санатория «Зори России» у управделами президента) и 40% «Леру» (основной вид деятельности, по данным ЕГРЮЛ, — предоставление туристических информационных услуг).

Юрий Пономарев вместе с Александром Пономаревым и братом бывшего президента Молдавии Александром Додоном — совладельцы компаний «Промышленный экологический оператор» и «Архплей Девелопмент». «Архплей Девелопмент» владеет долями в двух проектах строительства жилых комплексов в Москве на улице Барклая и Волгоградской проспекте, которые ведет группа ПИК. Доли в этих компаниях (32% ПЭО и 35% «Архплея») Чайка также передал в доверительное управление Юрию Пономареву.

В Минфине США объяснили введение санкций в отношении Чайки тем, что, по данным ведомства, он «во взаимодействии с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым разработал подробный план по дискредитации президента Молдавии Майи Санду и возвращению Молдавии в сферу влияния России». Санду вступила в должность президента Молдавии в декабре 2020 года, обойдя предыдущего президента Игоря Додона во втором туре выборов.

Представитель «Хартии» отметил, что введение санкций в отношении бизнесмена и компании не повлияло на ее деятельность. «Все компании, в которых участвует Игорь Чайка, осуществляют свою деятельность на территории России, не имеют активов, счетов в зарубежных банках», — подчеркнул он. РБК направил запрос Игорю Чайке.