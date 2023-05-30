ЕС ввел санкции против Игоря Чайки и молдавских политиков
Евросоюз ввел санкции против пятерых человек за дестабилизацию Молдавии. В список вошли глава оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор, его заместитель Марина Таубер, лидер партии «Строим Европу дома» Георгий Кавкалюк, экс-глава Демократической партии Молдовы и беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, российских бизнесмен, сын бывшего генпрокурора Игорь Чайка. Информация опубликована 30 мая в «Официальном журнале Европейского союза».
«Союз остается непоколебимым в своей поддержке Республики Молдова и ее стойкости, безопасности, стабильности, экономики и энергоснабжения в условиях дестабилизирующей деятельности внешних акторов», — говорится в документе.
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