Чайка и Додон вложились в Москву

Компания «Архплей Девелопмент» приОбрела землю на юго-востоке столицы

Компания «Архплей Девелопмент», совладельцами которой являются сын бывшего генпрокурора России и брат действующего президента Молдавии, приобрела свой первый участок на юго-востоке Москвы для застройки

Игорь Чайка (Фото: Павел Бедняков для РБК)

ООО «Архплей Девелопмент», бенефициарами которого являются Игорь Чайка, Александр Додон и Александр Пономарев, стало совладельцем земли для строительства высотного жилья в Москве, следует из данных ЕГРЮЛ.

ООО «Дубровская», в которой «Архплей Девелопмент» принадлежит 50%, в декабре 2020 года стало единственным собственником ООО «ДРСУ-34», которое, в свою очередь, владеет участком в 1-м Дубровском проезде, 78/14, у станции метро «Волгоградский проспект» на юго-востоке Москвы. На участке планируется строительство жилого комплекса. Бенефициары еще 50% ООО «Дубровская» скрыты за кипрской трастовой компанией.

Ранее застраивать территорию в 1-м Дубровском проезде планировала группа ПИК, участок компания купила летом 2019 года. Полностью ли группа продала права на проект, неизвестно. В пресс-службах группы ПИК и «Архплей Девелопмент» отказались от комментариев.

Компанию «Архплей Девелопмент» создали в 2017 году Александр Пономарев и Игорь Чайка, младший сын полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. Через два года их партнером стал Александр Додон, брат действующего президента Молдавии Игоря Додона. Сейчас Чайке принадлежит 45% ООО «Архплей Девелопмент», Пономареву через ООО «Инспайр» — 40%, Додону — 15%.

Когда Додон стал совладельцем компании, Чайка рассказывал, что «Архплей Девелопмент» будет реализовывать проекты только на территории России, и пояснял, что компания ведет подбор площадок для покупки. До сих пор о закрытых сделках не сообщалось. Таким образом, участок в 1-м Дубровском проезде может быть первым, в который компания официально инвестировала.

Ранее сообщалось, что жильем может быть застроен участок принадлежащего Чайке мусоросортировочного завода «Хартия» на Алтуфьевском шоссе. Сообщалось, что принять участие в застройке этой территории может ПИК, но в группе это не комментировали.

Не только девелопмент Девелопментом уже занимался старший сын Юрия Чайки, Артем, который был ранее владельцем компании 3S Development. С лета 2020 года ЕГРЮЛ уже не называет Артема Чайку собственником этой компании. Основной бизнес Игоря Чайки, младшего сына бывшего генпрокурора, связан с мусором — он владеет одним из крупнейших операторов переработки мусора «Хартия». Кроме того, Игорь Чайка курирует работу Российско-молдавского экономического совета и является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье. Александр Додон с августа 2019 года является партнером Игоря Чайки и Александра Пономарева еще и в ООО «Промышленный экологический оператор». Брат Александра Додона, Игорь, в 2016 году избранный президентом Молдавии, в ноябре 2020-го проиграл выборы Майе Санду, но остается действующим президентом страны до ее инаугурации, которая намечена на 24 декабря.

За несколько месяцев до этого у ДРСУ-34 сменился собственник, гендиректором этой компании стала Елена Комахидзе, она же возглавляет ООО «Дубровская» и ООО «Барклая», которое также принадлежит «Архплей Девелопмент» и кипрскому трасту. Кроме того, в сентябре Комахидзе стала гендиректором АО «Специализированный застройщик «Филит», которое владеет бывшей территорией трубного завода «Филит» на ул. Барклая по соседству с торговым комплексом «Горбушкин двор» на западе Москвы. Этот участок с прошлого года контролировала группа ПИК. В ПИК и «Архплей Девелопмент» не ответили на вопросы о том, кто займется застройкой территории. Связаться с Комахидзе не удалось.

На участках в 1-м Дубровском проезде и на ул. Барклая можно реализовать схожие проекты: и там и там предполагается строительство жилья до 100 м высотой. В 1-м Дубровском проезде планируется построить многоквартирный дом общей площадью 118 тыс. кв. м (жилая площадь — 111 тыс. кв. м), сейчас идет общественное обсуждение проекта планировки территории. На месте завода «Филит», согласно проекту планировки территории, построят жилой комплекс общей площадью 150 тыс. кв. м (жилая — 140 тыс. кв. м).

Рыночная стоимость участка в 1-м Дубровском проезде, по оценке партнера Colliers International Владимира Сергунина, сейчас составляет 3–3,5 млрд руб., на ул. Барклая — 4–5 млрд руб. Схожую оценку приводит руководитель департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев: около 3 млрд и 5–6 млрд руб. соответственно.