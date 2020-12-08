Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,46 73,25 EUR Нал. 90,16 88,86 USD Бирж. 73,64 -0,41 EUR Бирж. 89,18 -0,62 USD ЦБ. 74,25 -0,00 EUR ЦБ. 89,97 -0,29 EUR/USD 1,21 -0,00 BTC/USD Бирж. 19201,00 +5,00 IMOEX 3195,08 +0,33% RTSI 1368,86 +0,85% Brent 48,85 -0,77% DJIA 30069,79 -0,49% Nasdaq 12519,95 +0,45%
Чайка и Додон вложились в Москву
Лента новостей
Футболист ЦСКА назвал причину получения российского гражданства 08:59, Спорт Pro личное пространство: как выстраивать границы 08:56, РБК Стиль и HUAWEI Сын миллиардера Ахмедова потерял $50 млн на торгах в студенческие годы 08:54, Общество Задержанные в Турции российские журналисты прилетели в Москву 08:46, Общество Итальянский врач заявил о последствиях для трети переболевших COVID 08:27, Общество Современное экоискусство: от иронии до бескомпромисности через эпатаж 08:23, РБК и ДПиООС Тормоз экономики, будущее фонда Кудрина. Главные новости РБК 08:16, Общество Экономисты назвали фактор торможения экономики России после кризиса 08:00, Экономика Власти разрешат бизнесу заказывать восстановление лесов 08:00, Общество Как потребители толкают Bacardi и другие компании на борьбу с пластиком 07:53, PRO Как выиграть грант на реализацию своей идеи и получить поддержку эксперта 07:49, РБК и АНО «РСВ» Эксперт напомнил о запретах для жильцов многоквартирных домов с 2021 года 07:37, Общество Готовы ли вы к ипотеке. Тест 07:10, РБК и ВТБ Основанный Кудриным фонд гражданских инициатив будет расформирован 07:00, Политика Роспотребнадзор назвал число привившихся от гриппа россиян 06:57, Общество Мадуро заявил о намерении встретиться с Путиным в России 06:49, Политика Как сыворотки помогают усовершенствовать уход за зрелой кожей лица 06:29 Самолет Ан-24 из-за неисправности двигателя вернулся в аэропорт Якутска 06:20, Общество МВД обяжет автошколы в течение пяти дней передавать данные об учениках 06:17, Общество «Могло быть и хуже». Соперники России — о жеребьевке квалификации ЧМ 06:10, Спорт Суд Лондона нашел ошибку в присуждении топ-менеджеру «Траста» $58 млн 06:10, Финансы Онищенко заявил о спаде заболеваемости COVID в Москве после Нового года 05:52, Общество СМИ узнали об аресте полицейских после перекрытия улиц в Москве на съемки 05:39, Общество Готовность работать курьером выразили 40% россиян 05:30, Общество Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит 05:28, РБК и VW коммерческие автомобили Эксперт назвал необходимые во время пандемии COVID-19 препараты 05:12, Общество Банки и операторы запустят сервисы против подмены номеров мошенниками 05:00, Финансы Минцфиры выбрало приложения для предустановки на гаджеты в России 04:37, Технологии и медиа
Газета
Чайка и Додон вложились в Москву
Газета № 108 (3275) (0812) Бизнес,
0

Чайка и Додон вложились в Москву

Компания «Архплей Девелопмент» приОбрела землю на юго-востоке столицы
Компания «Архплей Девелопмент», совладельцами которой являются сын бывшего генпрокурора России и брат действующего президента Молдавии, приобрела свой первый участок на юго-востоке Москвы для застройки
Игорь Чайка
Игорь Чайка (Фото: Павел Бедняков для РБК)

ООО «Архплей Девелопмент», бенефициарами которого являются Игорь Чайка, Александр Додон и Александр Пономарев, стало совладельцем земли для строительства высотного жилья в Москве, следует из данных ЕГРЮЛ.

ООО «Дубровская», в которой «Архплей Девелопмент» принадлежит 50%, в декабре 2020 года стало единственным собственником ООО «ДРСУ-34», которое, в свою очередь, владеет участком в 1-м Дубровском проезде, 78/14, у станции метро «Волгоградский проспект» на юго-востоке Москвы. На участке планируется строительство жилого комплекса. Бенефициары еще 50% ООО «Дубровская» скрыты за кипрской трастовой компанией.

Ранее застраивать территорию в 1-м Дубровском проезде планировала группа ПИК, участок компания купила летом 2019 года. Полностью ли группа продала права на проект, неизвестно. В пресс-службах группы ПИК и «Архплей Девелопмент» отказались от комментариев.

Компанию «Архплей Девелопмент» создали в 2017 году Александр Пономарев и Игорь Чайка, младший сын полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. Через два года их партнером стал Александр Додон, брат действующего президента Молдавии Игоря Додона. Сейчас Чайке принадлежит 45% ООО «Архплей Девелопмент», Пономареву через ООО «Инспайр» — 40%, Додону — 15%.

Бизнес
Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу Игорь Чайка

Когда Додон стал совладельцем компании, Чайка рассказывал, что «Архплей Девелопмент» будет реализовывать проекты только на территории России, и пояснял, что компания ведет подбор площадок для покупки. До сих пор о закрытых сделках не сообщалось. Таким образом, участок в 1-м Дубровском проезде может быть первым, в который компания официально инвестировала.

Ранее сообщалось, что жильем может быть застроен участок принадлежащего Чайке мусоросортировочного завода «Хартия» на Алтуфьевском шоссе. Сообщалось, что принять участие в застройке этой территории может ПИК, но в группе это не комментировали.

Не только девелопмент

Девелопментом уже занимался старший сын Юрия Чайки, Артем, который был ранее владельцем компании 3S Development. С лета 2020 года ЕГРЮЛ уже не называет Артема Чайку собственником этой компании.

Основной бизнес Игоря Чайки, младшего сына бывшего генпрокурора, связан с мусором — он владеет одним из крупнейших операторов переработки мусора «Хартия». Кроме того, Игорь Чайка курирует работу Российско-молдавского экономического совета и является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.

Александр Додон с августа 2019 года является партнером Игоря Чайки и Александра Пономарева еще и в ООО «Промышленный экологический оператор».

Брат Александра Додона, Игорь, в 2016 году избранный президентом Молдавии, в ноябре 2020-го проиграл выборы Майе Санду, но остается действующим президентом страны до ее инаугурации, которая намечена на 24 декабря.

Бизнес
Игорь Чайка вышел из бизнеса по поставкам товаров в Китай Игорь Чайка

За несколько месяцев до этого у ДРСУ-34 сменился собственник, гендиректором этой компании стала Елена Комахидзе, она же возглавляет ООО «Дубровская» и ООО «Барклая», которое также принадлежит «Архплей Девелопмент» и кипрскому трасту. Кроме того, в сентябре Комахидзе стала гендиректором АО «Специализированный застройщик «Филит», которое владеет бывшей территорией трубного завода «Филит» на ул. Барклая по соседству с торговым комплексом «Горбушкин двор» на западе Москвы. Этот участок с прошлого года контролировала группа ПИК. В ПИК и «Архплей Девелопмент» не ответили на вопросы о том, кто займется застройкой территории. Связаться с Комахидзе не удалось.

На участках в 1-м Дубровском проезде и на ул. Барклая можно реализовать схожие проекты: и там и там предполагается строительство жилья до 100 м высотой. В 1-м Дубровском проезде планируется построить многоквартирный дом общей площадью 118 тыс. кв. м (жилая площадь — 111 тыс. кв. м), сейчас идет общественное обсуждение проекта планировки территории. На месте завода «Филит», согласно проекту планировки территории, построят жилой комплекс общей площадью 150 тыс. кв. м (жилая — 140 тыс. кв. м).

Рыночная стоимость участка в 1-м Дубровском проезде, по оценке партнера Colliers International Владимира Сергунина, сейчас составляет 3–3,5 млрд руб., на ул. Барклая — 4–5 млрд руб. Схожую оценку приводит руководитель департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев: около 3 млрд и 5–6 млрд руб. соответственно.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: недвижимость , Игорь Чайка , Игорь Додон , жилая недвижимость
Материалы по теме
Игорь Чайка вышел из бизнеса по поставкам товаров в Китай Бизнес
Сын бывшего генпрокурора Чайки перестал быть владельцем соляного рудника Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter