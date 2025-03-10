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Политика ,  
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Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества

Путин назначил предпринимателя, младшего сына экс-генпрокурора Юрия Чайки Игоря заместителем главы Россотрудничества. Его отец является полпредом президента на Северном Кавказе, а старший брат — советником Кадырова
Игорь Чайка
Игорь Чайка (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Президент Владимир Путин назначил сына бывшего генпрокурора Юрия Чайки Игоря заместителем главы Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству). Соответствующий указ размещен на портале правовых актов.

Игорь Чайка — младший сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки (2006–2020), который с 2020 года является полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Последний находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Японии, Швейцарии, Австралии, Украины и Новой Зеландии.

Игорь Чайка владеет оператором по обращению с отходами «Хартия». Осенью 2022 года он передал бизнес в доверительное управление на фоне включения в санкционный список США. Весной 2023 года Игорь Чайка также попал под санкции ЕС.

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Старший брат Игоря Чайки Артем — также бизнесмен, с октября 2022 года занимает пост советника главы Чечни Рамзана Кадырова по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам. Он также находится под санкциями США и Евросоюза.

Главой Россотрудничества с 2020 года является Евгений Примаков.

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Игорь Чайка Россотрудничество Владимир Путин Юрий Чайка Артем Чайка
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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