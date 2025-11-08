 Перейти к основному контенту
Политика
0

Литва решила взыскать с Белоруссии убытки из-за закрытой границы

Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Литва намерена компенсировать часть убытков, понесенных литовскими перевозчиками из-за блокировки их грузовиков на территории Белоруссии, сообщил советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас, передает Diena.

Правительство Литвы призывает национальных перевозчиков документально фиксировать все возникшие финансовые потери. По оценкам ассоциации Linava, только за прошлую неделю простой обошелся компаниям примерно в €5 млн.

Лукашенко дал указания, как действовать пограничникам на границе с Литвой
Политика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Литва закрыла границу с Белоруссией в конце октября на один месяц. Решение было принято в ответ на появление в воздушном пространстве метеозондов, которые, по данным Вильнюса, используются для контрабанды и создают угрозу для гражданской авиации. В ответ Минск запретил движение на своей территории литовских и польских грузовиков.

В результате, по данным литовских властей, в Белоруссии в настоящее время заблокировано около 1 тыс. литовских тягачей и полуприцепов. Попытки Вильнюса договориться об организации «эвакуационного коридора» для вывоза транспорта успехом не увенчались. Белорусская сторона предложила возобновить работу одного из закрытых пунктов пропуска, однако Литва расценивает это как создание искусственных препятствий.

6 ноября Белоруссия призвала Литву отменить одностороннее решение о закрытии границы и возобновить работу пограничных переходов. Перед этим премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила о планах обратиться к Минску с просьбой разово открыть границу для возвращения грузовиков.

Белорусский президент Александр Лукашенко обвиняет в запуске метеозондов жителей Литвы, но допустил возможность извинений, если будет доказана вина Минска. «Буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я говорю: «Пошли на...» И так далее», — рассказал он.

Ксения Потрошилина
граница Литва Белоруссия
