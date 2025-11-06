 Перейти к основному контенту
Белоруссия ответила на призыв Литвы открыть границу на один раз

Сюжет
Война санкций
Фото: ЕРА / ТАСС
Фото: ЕРА / ТАСС

Белоруссия призывает Литву отменить одностороннее решение о закрытии границы и возобновить нормальную работу всех погранпереходов, об этом сообщает МИД страны.

«О принятии каких-либо избирательных мер не может быть и речи. В интересах своих граждан Беларусь в любое время готова к диалогу, направленному на урегулирование существующих проблем работы пунктов пропуска через государственную границу», — сообщил представитель МИДа Руслан Варанков.

Литва попросит Белоруссию открыть границу и вернуть ее фуры
Политика
Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

Так в ведомстве ответили на заявления премьер-министра Литвы Инги Ругинене, которая ранее сообщила о планах обратиться к Минску с просьбой разово открыть границу для возвращения 5 тысяч застрявших литовских грузовиков.

Варанков назвал это обращение «едва официальным», указав, что оно было направлено погранотряду. Он также напомнил, что Литва закрыла границу в одностороннем порядке.

Литва 29 октября закрыла границу с Белоруссией на месяц, сделав исключения для некоторых лиц. Министр внутренних дел Владислав Кондратович заявил, что это решение является «сигналом» для Белоруссии. Полностью закрыт КПП Шальчининкай — Бенякони, а перемещение через пункт Медининкай — Каменный Лог ограничено.

Варанков подчеркнул, что Белоруссия не считает себя ответственной за негативные последствия, вызванные односторонним решением Литвы о закрытии границы. МИД Белоруссии настоятельно призывает литовские власти отменить это решение и полностью возобновить работу погранпереходов, так как этого ждут тысячи граждан.

Накануне председатель Сейма Литвы Юозас Олекас предложил вновь открыть границу с Белоруссией после устранения угрозы контрабанды с помощью воздушных шаров. Он отметил, что принятые меры дали эффект, хотя закрытие границы негативно повлияло на обычных граждан и перевозчиков.

Авторы
Теги
Анастасия Ярославцева
Белоруссия Литва граница ограничения
