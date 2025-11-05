Литва попросит Белоруссию открыть границу и вернуть ее фуры

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Литва обратится к Белоруссии с просьбой открыть границу, чтобы вернуть свои грузовики обратно, заявила премьер-министр республики Инга Ругинене. Там застряли около 5 тыс. литовских фур и полуприцепов, передает радио LRT.

«Вчера в Министерстве внутренних дел состоялась встреча с транспортными организациями, а сегодня решено обратиться к Белоруссии, чтобы договориться о возвращении литовских грузовиков домой», — сказала она журналистам.

Ругинене подчеркнула, это открытие границы произойдет лишь раз для возвращения литовских фур. По ее словам, стороны уже начали переговоры.

Тем временем министр внутренних дел Латвии Владислав Кондратович сообщил, что рассматривается возможность увеличить пропускную способность частично функционирующего пункта пропуска «Мядининкай». Однако со стороны Минска есть ограничения, которые не позволяют машинам двигаться по белорусской территории, добавил он.

Ранее председатель сейма Литвы Юозас Олекас заявил, что после устранения угрозы, связанной с контрабандистскими воздушными шарами из Белоруссии, граница между странами должна быть снова открыта.

В конце октября правительство Литвы решило закрыть границу с Белоруссией на месяц — до 30 ноября, оставив исключения для дипломатов, граждан ЕС и НАТО, иностранцев с видом на жительство, а также лиц с гуманитарными визами. Власти назвали эту меру ответом на «гибридную атаку» со стороны Минска.

Речь идет о ситуации с появлением метеозондов в литовском воздушном пространстве. 28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если будет доказана его вина в инцидентах.