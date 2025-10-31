Лукашенко заявил, что «послал на» США за просьбу извиниться перед Литвой

США передали Белоруссии «месседж» с требованием извиниться перед Литвой за метеозонды, рассказал Лукашенко. Со слов белорусского президента, он ответил «пошли на» и указал, что извинения будут только, «если я виноват»

Американская сторона требовала от Белоруссии извиниться перед Литвой за запуск метеозондов, которые нарушили воздушное пространство страны, рассказал президент Александр Лукашенко. По словам главы государства, в сложившейся ситуации он не видит ни своей вины, ни вины белорусов.

«Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. Ну и буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я говорю: «Пошли на... » И так далее», — рассказал Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область. Видео опубликовало «БелТа».

Лукашенко объяснил, что Белоруссия и лично он готовы извиниться только, «если будем виноваты». «Но американцы от нас требуют извинений и литовцы. Кто кем управляет? Они пожаловались американцам, которые ведут с нами переговоры. Американцы присылают письмо мне, чтобы извинились <…> Если я в чем-то виноват, если виноват, исходя из этого, я готов извиниться. Но я не вижу своей вины, я не вижу вины наших людей», — подчеркнул Лукашенко.

29 октября Литва на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией. Решение стало ответом на нарушение воздушного пространство запущенными с белорусской территории метеорологическими шарами, на которых контрабандисты отправляли в Литву сигареты.

Первый случай, когда метеозонды использовались для контрабанды сигарет в республику, был зафиксирован около года назад. 28 сентября 2024 года в аэропорту Вильнюса обнаружили упавший воздушный шар с ними. Как сообщил тогда член сейма Дайнюс Гайжаускас, вес упаковки с сигаретами составил 20 кг. С тех пор число подобных инцидентов стало расти — уже в начале октября пограничники зафиксировали не менее 26 воздушных шаров, которые пересекли границу. В 2025 году литовские власти зафиксировали около 500 случаев воздушной контрабанды.

В белорусском МИД заявили, что литовская сторона закрытием границы продемонстрировала свое истинное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей. Лукашенко назвал решение литовских властей «безумной аферой».