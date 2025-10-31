 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лукашенко заявил, что «послал на» США за просьбу извиниться перед Литвой

Лукашенко фразой «пошли на» ответил на требование США извиниться перед Литвой
США передали Белоруссии «месседж» с требованием извиниться перед Литвой за метеозонды, рассказал Лукашенко. Со слов белорусского президента, он ответил «пошли на» и указал, что извинения будут только, «если я виноват»

Лукашенко заявил, что «послал на» США за просьбу извиниться перед Литвой
Video

Американская сторона требовала от Белоруссии извиниться перед Литвой за запуск метеозондов, которые нарушили воздушное пространство страны, рассказал президент Александр Лукашенко. По словам главы государства, в сложившейся ситуации он не видит ни своей вины, ни вины белорусов.

«Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. Ну и буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я говорю: «Пошли на... » И так далее», — рассказал Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область. Видео опубликовало «БелТа».

Лукашенко объяснил, что Белоруссия и лично он готовы извиниться только, «если будем виноваты». «Но американцы от нас требуют извинений и литовцы. Кто кем управляет? Они пожаловались американцам, которые ведут с нами переговоры. Американцы присылают письмо мне, чтобы извинились <…> Если я в чем-то виноват, если виноват, исходя из этого, я готов извиниться. Но я не вижу своей вины, я не вижу вины наших людей», — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко назвал условие извинений перед Литвой за метеозонды
Политика
Александр Лукашенко&nbsp;принял участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности,&nbsp;28 октября 2025 год

29 октября Литва на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией. Решение стало ответом на нарушение воздушного пространство запущенными с белорусской территории метеорологическими шарами, на которых контрабандисты отправляли в Литву сигареты.

Первый случай, когда метеозонды использовались для контрабанды сигарет в республику, был зафиксирован около года назад. 28 сентября 2024 года в аэропорту Вильнюса обнаружили упавший воздушный шар с ними. Как сообщил тогда член сейма Дайнюс Гайжаускас, вес упаковки с сигаретами составил 20 кг. С тех пор число подобных инцидентов стало расти — уже в начале октября пограничники зафиксировали не менее 26 воздушных шаров, которые пересекли границу. В 2025 году литовские власти зафиксировали около 500 случаев воздушной контрабанды.

В белорусском МИД заявили, что литовская сторона закрытием границы продемонстрировала свое истинное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей. Лукашенко назвал решение литовских властей «безумной аферой».

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева
Белоруссия Александр Лукашенко США Литва извинения
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
