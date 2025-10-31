Лукашенко обвинил литовцев в пусках зондов, из-за которых закрыли границу

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Литовцы сами перебрасывали с территории Белоруссии сигареты на метеорологических зондах, из-за которых Вильнюс решил закрыть границу, заявил президент Александр Лукашенко. Его цитирует «БелТА».

По его словам, в такие условия собственных граждан поставили власти, прервав нормальные торговые связи и построив забор на границе, а белорусы легально покупали сигареты и «через забор» передавали литовцам.

«Власти литовские и польские — вы виноваты, что так происходит. Вы зачем [людей] толкнули на путь преступления?» — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что граждане Белоруссии сигареты не воровали и их вины он не видит — «хотели заработать и заработали», ибо продажа законна.

«Литовцы принимали шары и брали эти сигареты. Не в Литве продавали. В Нидерландах и Англии. Говорят, там самые дорогие сигареты», — заключил Лукашенко.

Он также рассказал, как литовцы, которые занимались контрабандой, попали в Белоруссию: «У нас безвизовый режим. Но они не пользовались этим. Они по «зеленке», договорились с пограничниками литовскими, калитку открыли — они к нам пришли», — пояснил президент.

На этой и на прошлой неделе Литва закрывала погранпункты на границе с Белоруссией — из-за прилетающих с белорусской стороны аэростатов с контрабандными сигаретами, которые нарушали работу аэропортов. 29 октября правительство Литвы решило полностью закрыть границу с Белоруссией — как минимум на месяц.

Также республика допустила ограничение транзита в Калининградскую область. Москва назвала такой шаг провокационным.

В свою очередь, в Белоруссии анонсировали новый маршрут доставки грузов в Калининград.