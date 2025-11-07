 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лукашенко дал указания, как действовать пограничникам на границе с Литвой

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал распоряжения относительно работы белорусских пограничников на границе с Литвой. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».

Совещание состоялось 7 ноября. На нем председатель Госпогранкомитета Константин Молостов зачитал доклад о ситуации на белорусско-литовской границе.

«В контексте состоявшегося обсуждения в ближайшие дни будет выстроена работа на протяжении всей белорусско-литовской границы», — передает «Пул Первого».

Белоруссия ответила на призыв Литвы открыть границу на один раз
Политика
Фото:ЕРА / ТАСС

В конце октября правительство Литвы решило закрыть границу с Белоруссией на месяц — до 30 ноября. Власти назвали эту меру ответом на «гибридную атаку» со стороны Минска. Речь идет о ситуации с появлением метеозондов в литовском воздушном пространстве. 28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если будет доказана его вина в инцидентах.

5 ноября премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что после закрытия границ на стороне Белоруссии остались около 5 тыс. литовских фур и полуприцепов, и призвала разово открыть границы ради их возвращения.

В ответ на это Белоруссия призвала Литву отменить одностороннее решение о закрытии границы и возобновить нормальную работу всех погранпереходов.

Александра Озерова
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
