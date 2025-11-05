 Перейти к основному контенту
Дроны атаковали энергетическую инфраструктуру под Владимиром

Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотники ударили по энергетической инфраструктуре в пригороде Владимира, сообщил губернатор Авдеев. Как уточнил глава, системы жизнеобеспечения работают штатно

Украинские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в телеграм-канале.

«Специалисты работают на месте. С наступлением светлого времени начнется ликвидация последствий», — написал в посте Авдеев.

Он подчеркнул, что системы жизнеобеспечения работают штатно.

В конце октября Авдеев также сообщил об атаке БПЛА на инфраструктуру под Владимиром. Он тогда отметил, что в результате удара никто не пострадал, а противник не достиг цели. Для ликвидации последствий тогда создали оперативный штаб, специалисты проводили в том числе работы по уничтожению неразорвавшихся боезарядов.

Лишь на следующий день, 1 ноября, Авдеев сообщил о полной ликвидации последствий атаки дронов на энергообъект.

Артем Биков

Власти в России периодически сообщают об атаках ВСУ на энергообъекты. Глава ЛНР Леонид Пасечник 2 ноября сообщил о ночной атаке дронов на энергетический комплекс республики. До того, в октябре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оценил степень повреждения энергообъектов в регионе при обстрелах со стороны ВСУ.

В июне в результате атаки ВСУ часть Курской области осталась без света. В апреле Миноборны сообщило, что ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Белгородской области.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва больше не намерена терпеть удары украинских войск по энергетической инфраструктуре и будет серьезно на них отвечать.

Софья Полковникова
энергообъект Владимир Владимирская область Александр Авдеев
