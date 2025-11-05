Дроны атаковали энергетическую инфраструктуру под Владимиром
Украинские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в телеграм-канале.
«Специалисты работают на месте. С наступлением светлого времени начнется ликвидация последствий», — написал в посте Авдеев.
Он подчеркнул, что системы жизнеобеспечения работают штатно.
В конце октября Авдеев также сообщил об атаке БПЛА на инфраструктуру под Владимиром. Он тогда отметил, что в результате удара никто не пострадал, а противник не достиг цели. Для ликвидации последствий тогда создали оперативный штаб, специалисты проводили в том числе работы по уничтожению неразорвавшихся боезарядов.
Лишь на следующий день, 1 ноября, Авдеев сообщил о полной ликвидации последствий атаки дронов на энергообъект.
Власти в России периодически сообщают об атаках ВСУ на энергообъекты. Глава ЛНР Леонид Пасечник 2 ноября сообщил о ночной атаке дронов на энергетический комплекс республики. До того, в октябре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оценил степень повреждения энергообъектов в регионе при обстрелах со стороны ВСУ.
В июне в результате атаки ВСУ часть Курской области осталась без света. В апреле Миноборны сообщило, что ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Белгородской области.
В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва больше не намерена терпеть удары украинских войск по энергетической инфраструктуре и будет серьезно на них отвечать.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы