Военная операция на Украине⁠,
0

ВС ударили по энергообъектам Украины и составу для доставки оружия

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные поразили энергетические объекты, а также состав, перевозящий оружие в зону боевых действий, цех по производству дронов, склад безэкипажных катеров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что «ВС России нанесли поражение объектам энергетики и подвижному ж/д составу, задействованному для перевозок вооружения и техники в районы боевых действий на Донбассе, цехам по производству БПЛА дальнего действия и месту их запуска, складу хранения безэкипажных катеров».

Военные сбили БПЛА над одним из районов Ростовской области
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Кроме того, как уточнили в оборонном ведомстве, Вооруженные силыРоссии ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Накануне, 25 октября, Минобороны сообщило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины и энергетическим объектам, обеспечивающим их работу. Цели удара были достигнуты, подчеркивалось в сообщении. Военные атаковали их высокоточным оружием большой дальности наземного базирования и ударными беспилотниками.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Минобороны Украина Россия
