ВС ударили по энергообъектам Украины и составу для доставки оружия

Российские военные поразили энергетические объекты, а также состав, перевозящий оружие в зону боевых действий, цех по производству дронов, склад безэкипажных катеров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что «ВС России нанесли поражение объектам энергетики и подвижному ж/д составу, задействованному для перевозок вооружения и техники в районы боевых действий на Донбассе, цехам по производству БПЛА дальнего действия и месту их запуска, складу хранения безэкипажных катеров».

Кроме того, как уточнили в оборонном ведомстве, Вооруженные силыРоссии ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Накануне, 25 октября, Минобороны сообщило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины и энергетическим объектам, обеспечивающим их работу. Цели удара были достигнуты, подчеркивалось в сообщении. Военные атаковали их высокоточным оружием большой дальности наземного базирования и ударными беспилотниками.