Прокуратура потребовала изъять энергокомпании экс-советника Чубайса

В новом иске к уральским бизнесменам Бикову и Боброву и бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову Генпрокуратура потребовала передать государству принадлежащие им доли в компаниях ТЭК, банке и пенсионном фонде

Артем Биков (Фото: Антон Белицкий / URA.RU / ТАСС)

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства пакеты акций и доли в уставных капиталах компаний, связанных с уральскими бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. Как рассказали РБК два источника, знакомые с содержанием антикоррупционного иска, в список требований надзорного ведомства попали промышленные предприятия, банки, пенсионные фонды и энергетические компании (всего 11 организаций, в которых ответчикам принадлежат пять пакетов акций и 13 долей в уставных капиталах).

Иск заместителя генерального прокурора об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества поступил в Ленинский районный суд Екатеринбурга 28 октября. В тот же день судья Юлия Москалева наложила обеспечительный арест на имущество и счета указанных в иске физических и юридических лиц. Ответчиками по нему, помимо Бикова и Боброва, проходят находящиеся под стражей в рамках дела о мошенничестве бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных, объявленный в розыск гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, бывший замгендиректора «Тюменьэнерго» Василий Корнев, руководители «Городских электрических сетей» Юрий и Павел Елины, еще семь физических лиц и инвестиционный холдинг «Предприятие проектного финансирования».

Надзорное ведомство, как рассказали источники РБК, просит изъять акции ответчиков в промышленных предприятиях, включая «ЭК Восток» и «Сибирь-Холдинг», банке «Агропромкредит» и пенсионном фонде «Профессиональный», а также в ряде энергетических компаний — «Ямалкоммунэнерго», «Тюменский энергетический альянс», «Нижневартовская Энергосбытовая Компания», «ЭК Инвест» и «ТЭО». По данным надзорного ведомства ответчики завладели компаниями в обход антикоррупционного законодательства.

Так, указывает ведомство, с 1999 года Артем Биков, Алексей Бобров и Татьяна Черных занимали руководящие должности в энергетической компании «Тюменьэнерго», входившей в структуру корпорации РАО «ЕЭС России». Замещение публично значимых должностей налагало на них обязанность соблюдать антикоррупционные запреты и ограничения. Как установила Генпрокуратуора, Биков и Бобров не соблюдали соответствующие требования и использовали служебное влияние для незаконного обогащения. По данным ведомства, помогли им в этом неформальные связи с федеральными и региональными чиновниками, а также с бывшим председателем правления РАО ЕЭС Анатолием Чубайсом.

Взаимодействие с должностными лицами открыло бизнесменам неограниченный доступ к конфиденциальной информации об операционной деятельности, доходах и высоколиквидных активах крупнейшей энергетической корпорации. Доступ к этим сведениям, указывает прокуратура, позволил им выбрать интересующее их имущество и завладеть им. С нарушением антикоррупционного законодательства, например, бизнесменами была приобретена Корпорация СТС. Холдинг впоследствии монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.

В производственный комплекс корпорации, по данным ведомства, входит ряд промышленных и финансовых компаний, совокупная капитализация которых превышает 30 млрд руб.

Как установила Генпрокуратура, Биков и Бобров «для сокрытия сведений о конечных бенефициарах» передали номинальное владение и управление рядом компаний аффилированным лицам, в их числе братья Елины, Ирине Демидович, Юрию Туктарову, Лерий Цветков.

Речь, в частности, идет про инвестиционный «Сибирь-Холдинг», созданный в 2005 году через Алексея Елина — отца Павла и Юрия Елиных. В 2008 году в состав холдинга вошла «Нижневартовская энергосбытовая компания», владельцами которой числятся Елины.

В 2002-м Биков и Бобров основали пенсионный фонд «Профессиональный». С его помощью, как выяснила прокуратура, они с 2003 по 2024 год оформили на себя доли и акции нескольких крупных энергетических компаний, включая «Курганскую генерирующую компанию», «Сургутские городские электрические сети», «Распределительную сетевую компанию Ямала», «ЮТЭК-Региональные сети» и «Свердловскую энергосервисную компанию».

Также, по данным надзорного ведомства, ответчики через подконтрольные структуры приобрели почти 80 % долей в банке «Агропромкредит», и использовали доходы для создания новых холдингов в 2014–2023 годах. К таким активам относятся «Предприятие проектного финансирования», «Тюменский энергетический альянс», «ЭК Инвест» и «Тюменское экологическое объединение».

РБК обратился за комментарием к представителям ответчиков

Что известно об ответчиках Помимо Чемезова, Боброва и Бикова, среди ответчиков по новому иску Генпрокуратуры — генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, объявленный в федеральный розыск; председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных, арестованная в сентябре этого года, а также так называемые «коммунальные короли Нижневартовска» — братья Юрий и Павел Елины. Юрий Елин до 2021 года был депутатом Тюменской областной думы, а Юрий Елин — депутат гордумы Нижневартовска действующего созыва. В течение многих лет Елины входили в число наиболее влиятельных предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа, занимая места в верхних строчках рейтингов региональных бизнес-кланов. Также среди ответчиков бизнесмен Василий Корнев — председатель правления банка «Агропромкредит» с уставным капиталом 2,2 млрд рублей и совладелец АО «Регистраторское общество «СТАТУС», а также генеральный директор ООО «Тюменский энергетический альянс» Ирина Демидович. Бизнесмен Артем Биков известен как давний соратник Анатолия Чубайса. Их сотрудничество началось в 1990-е годы, когда Чубайс возглавлял Госкомимущество, а Биков работал в свердловском комитете по управлению госимуществом. С мая 2003 по июнь 2005 года Биков занимал должность советника председателя правления РАО «ЕЭС России». Алексей Бобров — давний партнер и друг Бикова, знакомый с ним еще со времен учебы в институте. С начала 2000-х годов семья Бобровых постоянно проживает за рубежом. Супруга бизнесмена, Людмила Боброва, владеет бизнесом в Италии. В сентябре 2025 года Бобров был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Биков и Бобров также были владельцами и бенефициарами URA.RU через «Сибирско-Уральскую медиакомпанию». Олег Чемезов был освобожден от должности замгубернатора Свердловской области 25 сентября указом главы региона Дениса Паслера, а 29 сентября задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Чиновник свою вину не признает. В сентябре суд отправил под домашний арест и супругу чиновника, Ирину Чемезову, обвиняемую в хищении бюджетных средств, выделенных на гранты департамента туризма. Средства предназначались для реализации проекта семейного оздоровительного центра и базы отдыха TAVA на озере Таватуй.

На время судебного разбирательства Генпрокуратура попросила суд арестовать все имущество и счета ответчиков, а также запретить им выезд из России.