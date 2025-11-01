 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

Прокуратура потребовала изъять энергокомпании экс-советника Чубайса

Сюжет
Эксклюзивы РБК
В новом иске к уральским бизнесменам Бикову и Боброву и бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову Генпрокуратура потребовала передать государству принадлежащие им доли в компаниях ТЭК, банке и пенсионном фонде
Артем Биков
Артем Биков (Фото: Антон Белицкий / URA.RU / ТАСС)

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства пакеты акций и доли в уставных капиталах компаний, связанных с уральскими бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. Как рассказали РБК два источника, знакомые с содержанием антикоррупционного иска, в список требований надзорного ведомства попали промышленные предприятия, банки, пенсионные фонды и энергетические компании (всего 11 организаций, в которых ответчикам принадлежат пять пакетов акций и 13 долей в уставных капиталах).

Иск заместителя генерального прокурора об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества поступил в Ленинский районный суд Екатеринбурга 28 октября. В тот же день судья Юлия Москалева наложила обеспечительный арест на имущество и счета указанных в иске физических и юридических лиц. Ответчиками по нему, помимо Бикова и Боброва, проходят находящиеся под стражей в рамках дела о мошенничестве бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и председатель совета директоров Корпорации СТС Татьяна Черных, объявленный в розыск гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, бывший замгендиректора «Тюменьэнерго» Василий Корнев, руководители «Городских электрических сетей» Юрий и Павел Елины, еще семь физических лиц и инвестиционный холдинг «Предприятие проектного финансирования».

Надзорное ведомство, как рассказали источники РБК, просит изъять акции ответчиков в промышленных предприятиях, включая «ЭК Восток» и «Сибирь-Холдинг», банке «Агропромкредит» и пенсионном фонде «Профессиональный», а также в ряде энергетических компаний — «Ямалкоммунэнерго», «Тюменский энергетический альянс», «Нижневартовская Энергосбытовая Компания», «ЭК Инвест» и «ТЭО». По данным надзорного ведомства ответчики завладели компаниями в обход антикоррупционного законодательства.

Так, указывает ведомство, с 1999 года Артем Биков, Алексей Бобров и Татьяна Черных занимали руководящие должности в энергетической компании «Тюменьэнерго», входившей в структуру корпорации РАО «ЕЭС России». Замещение публично значимых должностей налагало на них обязанность соблюдать антикоррупционные запреты и ограничения. Как установила Генпрокуратуора, Биков и Бобров не соблюдали соответствующие требования и использовали служебное влияние для незаконного обогащения. По данным ведомства, помогли им в этом неформальные связи с федеральными и региональными чиновниками, а также с бывшим председателем правления РАО ЕЭС Анатолием Чубайсом.

Взаимодействие с должностными лицами открыло бизнесменам неограниченный доступ к конфиденциальной информации об операционной деятельности, доходах и высоколиквидных активах крупнейшей энергетической корпорации. Доступ к этим сведениям, указывает прокуратура, позволил им выбрать интересующее их имущество и завладеть им. С нарушением антикоррупционного законодательства, например, бизнесменами была приобретена Корпорация СТС. Холдинг впоследствии монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.

В производственный комплекс корпорации, по данным ведомства, входит ряд промышленных и финансовых компаний, совокупная капитализация которых превышает 30 млрд руб. 

Как установила Генпрокуратура, Биков и Бобров «для сокрытия сведений о конечных бенефициарах» передали номинальное владение и управление рядом компаний аффилированным лицам, в их числе братья Елины, Ирине Демидович, Юрию Туктарову, Лерий Цветков.

Речь, в частности, идет про инвестиционный «Сибирь-Холдинг», созданный в 2005 году через Алексея Елина — отца Павла и Юрия Елиных. В 2008 году в состав холдинга вошла «Нижневартовская энергосбытовая компания», владельцами которой числятся Елины.

В 2002-м Биков и Бобров основали пенсионный фонд «Профессиональный». С его помощью, как выяснила прокуратура, они с 2003 по 2024 год оформили на себя доли и акции нескольких крупных энергетических компаний, включая «Курганскую генерирующую компанию», «Сургутские городские электрические сети», «Распределительную сетевую компанию Ямала», «ЮТЭК-Региональные сети» и «Свердловскую энергосервисную компанию».

Также, по данным надзорного ведомства, ответчики через подконтрольные структуры приобрели почти 80 % долей в банке «Агропромкредит», и использовали доходы для создания новых холдингов в 2014–2023 годах. К таким активам относятся «Предприятие проектного финансирования», «Тюменский энергетический альянс», «ЭК Инвест» и «Тюменское экологическое объединение».

РБК обратился за комментарием к представителям ответчиков

Что известно об ответчиках

Помимо Чемезова, Боброва и Бикова, среди ответчиков по новому иску Генпрокуратуры — генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, объявленный в федеральный розыск; председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных, арестованная в сентябре этого года, а также так называемые «коммунальные короли Нижневартовска» — братья Юрий и Павел Елины. Юрий Елин до 2021 года был депутатом Тюменской областной думы, а Юрий Елин — депутат гордумы Нижневартовска действующего созыва.

В течение многих лет Елины входили в число наиболее влиятельных предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа, занимая места в верхних строчках рейтингов региональных бизнес-кланов.

Также среди ответчиков бизнесмен Василий Корнев — председатель правления банка «Агропромкредит» с уставным капиталом 2,2 млрд рублей и совладелец АО «Регистраторское общество «СТАТУС», а также генеральный директор ООО «Тюменский энергетический альянс» Ирина Демидович.

Бизнесмен Артем Биков известен как давний соратник Анатолия Чубайса. Их сотрудничество началось в 1990-е годы, когда Чубайс возглавлял Госкомимущество, а Биков работал в свердловском комитете по управлению госимуществом. С мая 2003 по июнь 2005 года Биков занимал должность советника председателя правления РАО «ЕЭС России».

Алексей Бобров — давний партнер и друг Бикова, знакомый с ним еще со времен учебы в институте. С начала 2000-х годов семья Бобровых постоянно проживает за рубежом. Супруга бизнесмена, Людмила Боброва, владеет бизнесом в Италии. В сентябре 2025 года Бобров был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Биков и Бобров также были владельцами и бенефициарами URA.RU через «Сибирско-Уральскую медиакомпанию».

Олег Чемезов был освобожден от должности замгубернатора Свердловской области 25 сентября указом главы региона Дениса Паслера, а 29 сентября задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Чиновник свою вину не признает.

В сентябре суд отправил под домашний арест и супругу чиновника, Ирину Чемезову, обвиняемую в хищении бюджетных средств, выделенных на гранты департамента туризма. Средства предназначались для реализации проекта семейного оздоровительного центра и базы отдыха TAVA на озере Таватуй.

На время судебного разбирательства  Генпрокуратура попросила суд арестовать все имущество и счета ответчиков, а также запретить им выезд из России.  

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Персоны
Надежда Сарсания, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Генеральная прокуратура конфискация Анатолий Чубайс Олег Чемезов РАО ЕЭС Курганская область Тюменская область ХМАО ЯНАО Артем Биков Алексей Бобров ...
Анатолий Чубайс фото
Анатолий Чубайс
политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента, РАО «ЕЭС» и «Роснано»
16 июня 1955 года
Материалы по теме
Адвокат раскрыла детали о задержании вице-губернатора Чемезова
Общество
Активы экс-советника Чубайса стали переходить в собственность государства
Политика
Генпрокуратура потребовала изъять бизнес в ЖКХ экс-советника Чубайса
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
5 из 100 крупнейших криптовалют значительно обошли по росту биткоин Крипто, 13:40
Россию и Британию включили в топ 10 наименее связанных с природой стран Общество, 13:37
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Прокуратура потребовала изъять энергокомпании экс-советника Чубайса Политика, 13:31
Иран выдвинул условия для разблокировки Telegram в стране Политика, 13:31
Пушилин сообщил о тяжелых городских боях в Покровске Политика, 13:21
Эксперты оценили ситуацию с доступом в Telegram при ограничении СМС-кодов
РАДИО
 Технологии и медиа, 13:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:17
Чемпиона мира и Европы Виейра уволили из худшего клуба Серии А Спорт, 13:15
МИК запустил три сервиса для масштабирования технологического бизнеса Отрасли, 13:15
Следующий саммит АТЭС решили провести в китайской «Кремниевой долине» Политика, 13:11
В Ростове-на-Дону произошел взрыв газа в жилом доме Общество, 13:08
Как ужесточения семейной ипотеки повлияют на рынок. Мнения экспертов Недвижимость, 13:08