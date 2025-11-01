Во Владимире ликвидировали последствия атаки дронов на энергообъект

Специалисты завершили работы по ликвидации последствий атаки дронов на энергетический объект возле микрорайона Энергетик во Владимире, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в телеграм-канале.

Он поблагодарил специалистов и оперативный штаб в составе представителей правительства области, администрации города Владимира, ГУ МЧС, УМВД и Управления Росгвардии Владимирской области, Министерства обороны, назвав работу «слаженной».

Авдеев также сказал слова благодарности учителям районных школ за волонтерство и жителям Энергетика «за понимание и ответственное отношение к установкам по безопасности».

Об атаке БПЛА на инфраструктуру под Владимиром Авдеев сообщил накануне, 31 октября. Он тогда отметил, что в результате удара никто не пострадал, а противник не достиг цели.

Для ликвидации последствий был создан оперативный штаб, специалисты проводили в том числе работы по уничтожению неразорвавшихся боезарядов. К вечеру губернатор сообщил о завершении части работ по ликвидации последствий.