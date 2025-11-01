 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Во Владимире ликвидировали последствия атаки дронов на энергообъект

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram
Фото: avdeev_o_vazhnom / Telegram

Специалисты завершили работы по ликвидации последствий атаки дронов на энергетический объект возле микрорайона Энергетик во Владимире, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в телеграм-канале.

Он поблагодарил специалистов и оперативный штаб в составе представителей правительства области, администрации города Владимира, ГУ МЧС, УМВД и Управления Росгвардии Владимирской области, Министерства обороны, назвав работу «слаженной».

Авдеев также сказал слова благодарности учителям районных школ за волонтерство и жителям Энергетика «за понимание и ответственное отношение к установкам по безопасности».

Над десятью регионами России за ночь сбили 98 дронов ВСУ
Политика

Об атаке БПЛА на инфраструктуру под Владимиром Авдеев сообщил накануне, 31 октября. Он тогда отметил, что в результате удара никто не пострадал, а противник не достиг цели.

Для ликвидации последствий был создан оперативный штаб, специалисты проводили в том числе работы по уничтожению неразорвавшихся боезарядов. К вечеру губернатор сообщил о завершении части работ по ликвидации последствий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Владимирская область дроны энергообъектах
Материалы по теме
Белгородскую область за сутки атаковали более 100 дронов
Политика
Над десятью регионами России за ночь сбили 98 дронов ВСУ
Политика
В Туле ограничили движение транспорта из-за обломков дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Бывший форвард клубов НХЛ подписал контракт с «Барысом» Спорт, 15:19
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В Москве ввели новые правила записи к врачу Общество, 15:13
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке Технологии и медиа, 15:09
Как оцифровать предприятие без крупных инвестиционных затрат Отрасли, 15:09
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы Политика, 15:07
Сын Роналду забил первый гол за юношескую сборную Португалии до 16 лет Спорт, 15:06
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Прощание со звездой «Полицейского с Рублевки» Романом Поповым. Фото Общество, 15:05 
Аналитики оценили изменение спроса на новостройки Москвы за год Недвижимость, 15:05
На крупнейшем в Нью-Мексико НПЗ произошел взрыв Общество, 15:05
В Минобороны заявили о возможном создании в АТР «прямого аналога НАТО» Политика, 15:03
Год назад в России узаконили майнинг. Что изменилось и что дальше Крипто, 15:03
Мосгордума перенесла крайний срок оплаты ЖКУ на 15-е число Общество, 15:01
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59