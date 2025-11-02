 Перейти к основному контенту
Пасечник сообщил о ночной атаке дронов на энергетический комплекс ЛНР

Фото: mchslnr / Telegram
Фото: mchslnr / Telegram

ВСУ ночью совершили массированную атаку дронами на энергетический комплекс ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Вражеские БПЛА ударили по подстанциям в четырех муниципалитетах — Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов», — написал Пасечник в телеграм-канале.

По его словам, к утру часть потребителей и социально значимых объектов запитали по резервным схемам. Электроснабжение восстановлено не полностью, могут наблюдаться перебои с подачей воды, добавил он.

Из-за падения обломков дрона в Туапсе загорелся нефтеналивной танкер
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В конце октября атаке дронов подверглись две нефтебазы в ЛНР. В результате атаки были повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн. Никто не пострадал, сотрудников предприятий эвакуировали. 

Теги
ЛНР Леонид Пасечник атака дронов энергетика
