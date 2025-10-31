 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор сообщил об атаке на инфраструктуру под Владимиром

Авдеев: Украина атаковала инфраструктуру под Владимиром
Сюжет
Военная операция на Украине
Инфраструктура недалеко от Владимира была атакована Украиной, сообщил Авдеев. По его словам, сейчас все системы работают в штатном режиме

Украина атаковала инфраструктуру под Владимиром, сообщил в телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Противником совершена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимира Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте», — написал он.

Губернатор добавил, что угроза атаки дронов в регионе сохраняется.

Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Орел
Политика

В ночь на 31 октября атакам дронов подверглись и другие российские регионы, в том числе Воронежская и Орловская области. В первой на территории четырех районов обнаружили и сбили не менее четырех дронов ВСУ. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

В Орле обломки сбитого дрона упали на территории ТЭЦ, повредив оборудование. Пострадавших и возгорания на объекте не было, сотрудники переключили оборудование на резервные линии. В Орловской области около часа действовал режим ракетной опасности.

Опасность атаки дронов ночью также объявили в Липецке и нескольких районах Липецкой области. В аэропортах Тамбова и Ярославля ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, они продолжают действовать. В аэропорту Волгограда аналогичные меры уже отменили.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимирская область Александр Авдеев инфраструктура
Материалы по теме
В четырех районах Воронежской области уничтожили беспилотники
Общество
Военная прокуратура взяла на контроль ситуацию после атак на аэродромы МО
Политика
Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Орел
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Власти зафиксировали расширение скрытой безработицыПодписка на РБК, 07:00
Си сообщил о готовности Китая ввести нулевые пошлины на товары из Африки Политика, 06:54
ТАСС узнал об аресте общественницы Рудницкой по делу о торговле детьми Общество, 06:25
Еще один российский аэропорт приостановил полеты Общество, 06:13
Замглавы «Дом.РФ» дал ориентир по параметрам IPO Финансы, 06:00
Глава банка «Дом.РФ» — РБК: «Мы не считаем, что окно закрыто»Подписка на РБК, 06:00
Губернатор сообщил об атаке на инфраструктуру под Владимиром Политика, 05:56
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В четырех районах Воронежской области уничтожили беспилотники Общество, 05:46
AP узнало, что Black Lives Matter заподозрили в растрате пожертвований Общество, 05:44
Welt рассказал о поражении Каллас в борьбе с фон дер Ляйен за власть Политика, 05:35
Генетики выяснили, представители каких народов чаще оказываются «совами» Общество, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Трамп в разы сократил квоту на прием беженцев в США Политика, 04:42
Economist оценил, на сколько хватит средств Украине без финансирования ЕС Политика, 04:33