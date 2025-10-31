Губернатор сообщил об атаке на инфраструктуру под Владимиром
Украина атаковала инфраструктуру под Владимиром, сообщил в телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
«Противником совершена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимира Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте», — написал он.
Губернатор добавил, что угроза атаки дронов в регионе сохраняется.
В ночь на 31 октября атакам дронов подверглись и другие российские регионы, в том числе Воронежская и Орловская области. В первой на территории четырех районов обнаружили и сбили не менее четырех дронов ВСУ. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
В Орле обломки сбитого дрона упали на территории ТЭЦ, повредив оборудование. Пострадавших и возгорания на объекте не было, сотрудники переключили оборудование на резервные линии. В Орловской области около часа действовал режим ракетной опасности.
Опасность атаки дронов ночью также объявили в Липецке и нескольких районах Липецкой области. В аэропортах Тамбова и Ярославля ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, они продолжают действовать. В аэропорту Волгограда аналогичные меры уже отменили.
