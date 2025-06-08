Из-за атаки ВСУ часть Курской области осталась без света

ВСУ ударили по подстанции 110 кВ «Рыльск», без света остались жители Рыльского, Глушковского и Кореневского районов, сообщил Хинштейн. Он анонсировал возобновление энергоснабжения, «как только позволит оперативная обстановка»

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обесточен Рыльский район Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Удар пришелся по подстанции 110 кВ «Рыльск». Частично без света остались Глушковский и Кореневский районы.

«Как только позволит оперативная обстановка, подача электричества будет возобновлена! Ситуацию держу на контроле», — написал он.

Численность населения Рыльского района по состоянию на 2021 год составляла более 30 тыс. человек, Глушковского — более 20 тыс., Кореневского — свыше 15 тыс. Все они граничат с Сумской областью Украины.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Так, по данным Минобороны, в ночь на 8 июня силы ПВО сбили 61 дрон над Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Тульской и Калужской областями, Московским регионом и Крымом. 5 июня ракетному обстрелу подвергся Рыльск в Курской области. Погибли две женщины, еще пять человек пострадали, сообщал Хинштейн. СК возбудил дело о теракте.