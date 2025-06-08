Из-за атаки ВСУ часть Курской области осталась без света
Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обесточен Рыльский район Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Удар пришелся по подстанции 110 кВ «Рыльск». Частично без света остались Глушковский и Кореневский районы.
«Как только позволит оперативная обстановка, подача электричества будет возобновлена! Ситуацию держу на контроле», — написал он.
Численность населения Рыльского района по состоянию на 2021 год составляла более 30 тыс. человек, Глушковского — более 20 тыс., Кореневского — свыше 15 тыс. Все они граничат с Сумской областью Украины.
После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Так, по данным Минобороны, в ночь на 8 июня силы ПВО сбили 61 дрон над Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Тульской и Калужской областями, Московским регионом и Крымом. 5 июня ракетному обстрелу подвергся Рыльск в Курской области. Погибли две женщины, еще пять человек пострадали, сообщал Хинштейн. СК возбудил дело о теракте.
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