 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Из-за атаки ВСУ часть Курской области осталась без света

Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ ударили по подстанции 110 кВ «Рыльск», без света остались жители Рыльского, Глушковского и Кореневского районов, сообщил Хинштейн. Он анонсировал возобновление энергоснабжения, «как только позволит оперативная обстановка»
Фото: Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС

Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обесточен Рыльский район Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Удар пришелся по подстанции 110 кВ «Рыльск». Частично без света остались Глушковский и Кореневский районы.

«Как только позволит оперативная обстановка, подача электричества будет возобновлена! Ситуацию держу на контроле», — написал он.

Численность населения Рыльского района по состоянию на 2021 год составляла более 30 тыс. человек, Глушковского — более 20 тыс., Кореневского — свыше 15 тыс. Все они граничат с Сумской областью Украины.

СК возбудил дело о теракте после обстрела Рыльска ракетами
Общество
Фото:СК России

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Так, по данным Минобороны, в ночь на 8 июня силы ПВО сбили 61 дрон над Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Тульской и Калужской областями, Московским регионом и Крымом. 5 июня ракетному обстрелу подвергся Рыльск в Курской области. Погибли две женщины, еще пять человек пострадали, сообщал Хинштейн. СК возбудил дело о теракте.

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Россия Украина Курская область Александр Хинштейн электроснабжение Военная операция на Украине
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Хинштейн сообщил об отражении атаки дронов в Курской области
Политика
Белоусов сообщил о разминировании 42 тыс. гектаров в Курской области
Политика
В Курской области досрочно пустили машины после обрушения моста с поездом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Клишас заявил о начале «денацификации» Днепропетровской области Политика, 17:34
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Дмитриев назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации Политика, 17:06
Президент Литвы раскритиковал Мерца за невыполненное обещание о санкциях Политика, 17:05
Bank of America назвал рубль «самой успешной» валютой 2025 года Экономика, 17:03
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Экс-тренер «Зенита» объявил об отставке из сборной Италии Спорт, 16:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кандидата в президенты Колумбии прооперировали после покушения Политика, 16:36
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Воскресный тираж лотереи сделал рублевыми миллионерами 18 россиян Общество, 16:18
Буданов раскрыл, когда Киев заберет тела в рамках обмена с Россией Политика, 16:15
Израиль пообещал перехватить «флотилию Греты Тунберг» с грузом для Газы Политика, 16:14
Главу «Марафона» избрали президентом Федерации тяжелой атлетики России Спорт, 16:11
Удар молнии по Останкинской башне не повлиял на ее работу Общество, 16:07