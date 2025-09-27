 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве в случае угрозы энергообъектам

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский пригрозил ударами по российским энергетическим объектам в случае попыток блэкаута и сообщил, что обсуждал это с Трампом. Путин пригрозил серьезным ответом на удары по российским объектам энергетики
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударами по российским энергетическим объектам в случае попыток блэкаута. Его слова приводит «Украинская правда».

«Если угрожают блэкаутом, например столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России», — сказал Зеленский на брифинге.

По его словам, он обсуждал это с американским коллегой Дональдом Трампом. Двумя днями ранее украинский лидер заявил, что Трамп поддержал удары по объектам энергетики и военного производства в России, если российские военные будут атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Директор энергокомпании посоветовал украинцам запастись пауэрбанками
Политика
Фото:shevtsovy / Shutterstock

Украинские объекты энергетики имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны», заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осенью прошлого года. «Соответственно, наши военные делают все, что необходимо для успешного продолжения специальной военной операции», — говорил он.

В начале сентября российский президент Владимир Путин заявил, что Москва больше не будет терпеть удары по энергетической инфраструктуре со стороны Киева и продолжит серьезно отвечать на них.

На прошлой неделе украинский телеканал «Прямой» со ссылкой на властей сообщал, что из-за угрозы блэкаутов в Киеве создают «энергетические острова», которые позволят обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры. Там расширяют сеть газопоршневых установок (они смогут одновременно вырабатывать электричество и тепло), а также устанавливают солнечные электростанции для снабжения жилых домов.

Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
