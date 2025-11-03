 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Corriere della Sera сообщила о Европе «на перепутье» из-за активов России

Corriere della Sera: Италия, Франция и Бельгия противятся передаче активов Киеву
Война санкций

Европа оказалась на перепутье: оставшись одна без США, она должна принять решение о дальнейшей поддержке Киева, пишет Corriere della Sera. Решением могли бы стать замороженные российские активы, но не все страны согласны с использованием их для помощи Украине.

Советник украинского президента по вопросам перевооружения Александр Камышин отметил, что оборонная промышленность страны в настоящее время работает на треть своих мощностей из-за нехватки финансирования. Поэтому разблокирование замороженных активов Москвы на сумму не менее €140 млрд «крайне важно» для будущего конфликта, пишет газета.

Доходы Euroclear от замороженных российских активов сократились на 25%
Финансы
Фото:Ansgar Haase / dpa / Global Look Press

Германия, страны Северной Европы и большинство стран Центральной и Восточной Европы готовы использовать эти средства на благо Киева. Италия и Франция последуют примеру, «пусть и неохотно», отмечает издание. Corriere della Sera связывает это с тем, что обе страны обеспокоены по поводу финансовой ответственности в случае, если международный суд постановит, что использование российских активов незаконно. Бельгия выступает против по той же причине, учитывая, что большая часть заблокированных средств хранится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Решение должно быть принято Евросоветом 18 декабря. Какое бы видение решения конфликта ни было у ЕС, оно зависит от того, как они разрешат этот вопрос, пишет газета.

В конце октября Politico сообщало, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли принять решение об использовании российских активов на €140 млрд для помощи Киеву. Переговоры «зашли в тупик» из-за бескомпромиссной позиции премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который отвергает схему передачи активов.

ЕК использует идею совместного долга для помощи Киеву как рычаг давления на страны, которые не согласны с использованием замороженных активов России, писало также издание.

Москва считает воровством потенциальное использование своих активов и пригрозила судебными разбирательствами.

Елена Чернышова
российские активы Франция Италия Бельгия Украина
