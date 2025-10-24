Доходы Euroclear от замороженных российских активов сократились на 25%

Euroclear получила €3,9 млрд прибыли за три квартала 2025 года от инвестирования замороженных активов России. Это на четверть меньше, чем в прошлом году. Часть сверхприбыли перечисляется Киеву. Москва считает это незаконным

Доход бельгийской финансовой группы Euroclear, в которую входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank, от инвестирования российских активов составил €3,9 млрд за девять месяцев 2025 года, следует из финансовой отчетности. Относительно января—сентября прошлого года показатель сократился на 25%.

По итогам первого квартала 2025 года замороженные российские активы обеспечили Euroclear около €1,47 млрд доходов, второго — €1,23 млрд. Снижение доходов от российских активов Euroclear объяснил постепенным снижением ставок. «В будущем процентный доход продолжит меняться в соответствии с будущими ставками рефинансирования», — считают в депозитарии.

Полученная от реинвестирования российских активов прибыль перечисляется в Европейский фонд поддержки Украины. С начала 2025 года Euroclear зарезервировал €2,6 млрд в качестве взноса от сверхприбыли. Летом депозитарий перечислил Еврокомиссии €1,6 млрд из этой суммы, второй платеж должен поступить в начале 2026-го.

При этом санкции против России и ответные меры привели к прямым убыткам в размере €82 млн и потере доходов от бизнеса в размере €25 млн с начала года, сообщает Euroclear. Это включает также случаи, когда на депозитарий подавали в суд владельцы замороженных активов, поскольку Россия считает наложенные санкции незаконными.

Баланс Euroclear Bank на конец сентября 2025-го составлял €227 млрд. Из них на замороженные российские активы приходится €193 млрд.

23 октября Politico писало, что лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе не смогли принять решение по использованию российских активов на общую сумму в €140 млрд для помощи Украине. Отмечается, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на закрытой встрече занял бескомпромиссную позицию по поводу использования замороженных российских активов, и переговоры «зашли в тупик».

За месяц до этого он уже отвергал схему передачи имущества России. По его словам, арест активов центрального банка третьей страны создаст «опасный прецедент» — не только для Бельгии, но и для всего ЕС. Он считает, что страны Евросоюза должны разделить с Брюсселем риски от использования российских активов.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупреждал, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведут только к проблемам для тех, кто это делает.