В Туапсе из-за падения дронов загорелась портовая инфраструктура

В округе также действует режим опасности дронов и работает ПВО. Информация о пострадавших не поступала

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Туапсе в результате падения беспилотников загорелось портовая инфраструктура, сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города. Кроме того, были зафиксированы повреждения.

«В результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет. На момент подготовки материала в Туапсе действует сигнал беспилотной опасности, идет отражение атаки дронов — работает ПВО. Об этом предупредил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

В Туапсе находится морской порт — портовый комплекс на берегу Черного моря, который обеспечивает прием и обработку различных грузов: нефти и нефтепродуктов, руды, угля, зерна и т.д.

В поселке Сосновом Туапсинского округа обломки сбитого беспилотника повредили многоквартирный дом. Они попали в третий этаж и выбили стекла. Предварительно, никто не пострадал.

Вечером 1 ноября глава Геленджика заявил о работе ПВО, позднее мэры Сочи и Новороссийска объявили в своих городах беспилотную опасность. На момент подготовки материала работу приостановили ряд аэропортов России, включая воздушные гавани Краснодара, Сочи и Геленджика.

Это не первая украинская атака, с которой столкнулся регион. В начале октября в районе Туапсе сработала система противовоздушной обороны. Вскоре оперштаб сообщил о падении обломков дронов на территорию Туапсинского НПЗ, в результате чего пострадали два человека.

До этого, в конце сентября, в акватории Черного моря, возле Туапсе, были замечены украинские беспилотные катера. Позднее в оперштабе заявили о двух пострадавших, включая несовершеннолетнего.