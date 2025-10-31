В Ярославле закрыли два детских сада из-за падения обломков беспилотников

Фото: PavelChigir / Fotodom / Shutterstock

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале сообщил, что в областном центре закрыли два детских сада из-за падения обломков украинских беспилотников. Это нужно для проведения следственных действий.

«В связи с падением обломков украинских БПЛА в результате сегодняшней атаки на Ярославль и для проведения следственных действий приняли решение об отмене работы детских садов № 28 и № 125 во Фрунзенском районе», — написал глава региона. Он добавил, что воспитанников отправят в другие районные детские сады.

Минувшей ночью над регионом отразили атаку украинских беспилотников. По данным губернатора, пострадавших нет.

На фоне атаки в 5:45 мск аэропорт Ярославля закрыли для полетов. Ограничения были сняты в 9:56, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.