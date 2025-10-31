В Ярославле закрыли два детских сада из-за падения обломков беспилотников
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале сообщил, что в областном центре закрыли два детских сада из-за падения обломков украинских беспилотников. Это нужно для проведения следственных действий.
«В связи с падением обломков украинских БПЛА в результате сегодняшней атаки на Ярославль и для проведения следственных действий приняли решение об отмене работы детских садов № 28 и № 125 во Фрунзенском районе», — написал глава региона. Он добавил, что воспитанников отправят в другие районные детские сады.
Минувшей ночью над регионом отразили атаку украинских беспилотников. По данным губернатора, пострадавших нет.
На фоне атаки в 5:45 мск аэропорт Ярославля закрыли для полетов. Ограничения были сняты в 9:56, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка