Власти сообщили о работе ПВО в районе Туапсе

Фото: Минобороны России

В районе Туапсе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. В регионе ночью был объявлен режим угрозы атаки беспилотников.

«Спасибо нашим силам ПВО за работу! Вы — наш надежный щит!» — написал он в телеграм-канале.

В аэропортах Краснодарского края — Сочи, Краснодара и Геленджика — ночью вводили ограничения на прием и вылет воздушных судов. К утру их сняли. В период действия ограничений на запасные аэродромы были отправлены пять самолетов, совершавших рейс в Сочи.

В Новороссийске около часа ночи также вводили опасность атаки дронов. Утром оповещение отменили.

По данным Минобороны России, над территорией Краснодарского края было сбито 11 беспилотников. Всего за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 251 украинский беспилотный летательный аппарат над Россией. Больше всего — 40 штук — над Крымом.