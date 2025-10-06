 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти сообщили о работе ПВО в районе Туапсе

Глава Туапсинского округа Бойко: в регионе сработала система ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В районе Туапсе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. В регионе ночью был объявлен режим угрозы атаки беспилотников.

«Спасибо нашим силам ПВО за работу! Вы — наш надежный щит!» — написал он в телеграм-канале.

В аэропортах Краснодарского края — Сочи, Краснодара и Геленджика — ночью вводили ограничения на прием и вылет воздушных судов. К утру их сняли. В период действия ограничений на запасные аэродромы были отправлены пять самолетов, совершавших рейс в Сочи.

В Крыму и Краснодарском крае объявили ракетную опасность
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В Новороссийске около часа ночи также вводили опасность атаки дронов. Утром оповещение отменили.

По данным Минобороны России, над территорией Краснодарского края было сбито 11 беспилотников. Всего за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 251 украинский беспилотный летательный аппарат над Россией. Больше всего — 40 штук — над Крымом.

