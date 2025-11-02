В Туапсинском округе обломки дрона повредили многоквартирный дом
В поселке Сосновом Туапсинского округа обломки сбитого беспилотника повредили многоквартирный дом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фрагменты дрона попали в третий этаж здания, выбив стекла. Предварительно, никто не пострадал. На месте инцидента работают оперативные и специальные службы. В городе идет отражение атаки дронов.
Незадолго до этого операштаб сообщил о повреждении и возгорании портовой инфраструктуры в результате падения беспилотников. Кроме того, вечером 1 ноября глава Геленджика заявил о работе ПВО, позднее мэры Сочи и Новороссийска объявили в своих городах опасность атаки дронов.
Ряд российских аэропортов, включая авиагавани Краснодара, Сочи и Геленджика, ограничил прием и выпуск воздушных судов.
