В Туапсинском округе обломки дрона повредили многоквартирный дом

В поселке Сосновом Туапсинского округа обломки сбитого беспилотника повредили многоквартирный дом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фрагменты дрона попали в третий этаж здания, выбив стекла. Предварительно, никто не пострадал. На месте инцидента работают оперативные и специальные службы. В городе идет отражение атаки дронов.

Незадолго до этого операштаб сообщил о повреждении и возгорании портовой инфраструктуры в результате падения беспилотников. Кроме того, вечером 1 ноября глава Геленджика заявил о работе ПВО, позднее мэры Сочи и Новороссийска объявили в своих городах опасность атаки дронов.

Ряд российских аэропортов, включая авиагавани Краснодара, Сочи и Геленджика, ограничил прием и выпуск воздушных судов.