Жителей Туапсе предупредили о морских дронах ВСУ в Черном море

Туапсе
Туапсе (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

В акватории Черного моря, возле Туапсе, замечены украинские беспилотные катера, предупредил местных жителей глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

«Убедительная просьба жителям и гостям Туапсинского округа покинуть прибрежную полосу!» — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее утром в соседнем Новороссийске из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК) временно ограничили доступ к прибрежным зонам. Об опасности предупредил глава города Андрей Кравченко. Первое сообщение об угрозе атаки с моря появилось в его телеграм-канале в 7:42 мск, сигнал тревоги вдоль береговой линии прозвучал также через два часа.

В полдень Кравченко сообщил, что в Новороссийске «идет отражение атаки БЭК», и попросил жителей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Офис КТК получил повреждения при атаке дронов на Новороссийск
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

Одновременно по городу ударили с воздуха. В результате налета украинских БПЛА погибли два человека и трое пострадали, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

«Новороссийск днем подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города в разгар дня», — написал он.

Гостиница «Новороссийск» и пять домов получили повреждения, среди них многоквартирные.

