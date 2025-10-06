 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Два человека ранены при падении обломков БПЛА на территории НПЗ в Туапсе

При падении обломков дронов на территории Туапсинского НПЗ пострадали 2 человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Обломки дронов упали на территории Туапсинского НПЗ, пострадали два человека, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.

«Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали», — рассказали в оперативном штабе.

Кроме того, фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в селе Дедеркой. Начался пожар, его потушили. У дома повреждены окна, но никто не пострадал.

За ночь над Россией сбили 251 дрон
Политика
Фото:Минобороны России

Минобороны сообщило о 251 сбитом беспилотнике за ночь. Большинство из них — 62 — сбили над акваторией Черного моря, над территорией Краснодарского края уничтожили 11 дронов. Еще 40 беспилотников сбили над Крымом.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Туапсе Туапсинский НПЗ Краснодарский край атака дронов Украина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Как профилактика меняет борьбу с главной причиной смертности в России Национальные проекты, 11:05
Как совместить работу и отдых в современном мегаполисе РБК и ГАЛС, 11:00
«РИА Новости» сообщили о непричастности лидера ОПГ к хищениям у солдат Общество, 10:49
Премьер Франции подал в отставку спустя меньше месяца в должности Политика, 10:48
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 10:44
Россиян предупредили о схеме мошенников с посылками из маркетплейсов Общество, 10:38
Индекс РТС впервые с 10 апреля опустился ниже 1000 пунктов Инвестиции, 10:35
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов Политика, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Меркель отказалась считать Орбана «троянским конем Путина» в ЕС Политика, 10:27
Гелик, подвинься. Пять необычных фишек Tank 700, о которых мало кто знает Авто, 10:26
В Киеве рассказали о «возвращении политики» на Украину перед выборами Политика, 10:22
Почему компании выпускают устаревшие продукты: топ-8 ошибок продуктологовПодписка на РБК, 10:22
Трамп отправил нацгвардейцев Техаса в Орегон и Иллинойс Политика, 10:17