Два человека ранены при падении обломков БПЛА на территории НПЗ в Туапсе
Обломки дронов упали на территории Туапсинского НПЗ, пострадали два человека, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.
«Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали», — рассказали в оперативном штабе.
Кроме того, фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в селе Дедеркой. Начался пожар, его потушили. У дома повреждены окна, но никто не пострадал.
Минобороны сообщило о 251 сбитом беспилотнике за ночь. Большинство из них — 62 — сбили над акваторией Черного моря, над территорией Краснодарского края уничтожили 11 дронов. Еще 40 беспилотников сбили над Крымом.
