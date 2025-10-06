Два человека ранены при падении обломков БПЛА на территории НПЗ в Туапсе

При падении обломков дронов на территории Туапсинского НПЗ пострадали 2 человека

Обломки дронов упали на территории Туапсинского НПЗ, пострадали два человека, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.

«Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали», — рассказали в оперативном штабе.

Кроме того, фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в селе Дедеркой. Начался пожар, его потушили. У дома повреждены окна, но никто не пострадал.

Минобороны сообщило о 251 сбитом беспилотнике за ночь. Большинство из них — 62 — сбили над акваторией Черного моря, над территорией Краснодарского края уничтожили 11 дронов. Еще 40 беспилотников сбили над Крымом.