Политика⁠,
0

В Одессе начали заколачивать досками памятник Пушкину

Памятник Пушкину в Одессе, Украина
Памятник Пушкину в Одессе, Украина (Фото: LighthunterWS / Shutterstock)

В Одессе начали заколачивать досками памятник Александру Пушкину, расположенный на Приморском бульваре. Об этом сообщает издание Страна.ua.

В защиту этого памятника вступался бывший глава Одессы Геннадий Труханов. 14 октября президент Украины Владимир Зеленский лишил Труханова гражданства из-за обнаружения у главы города российского паспорта. В ответ на решение Зеленского Труханов сообщил, что будет подавать в суд и готов обратиться в Европейский суд по правам человека, если вопрос решить не удастся. По его мнению, таким образом его отстранили от выборов, которые он бы «выиграл». Труханова с должности уволили.

13 октября на сайте президента Украины появилась петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства. Она набрала более 25 тыс. подписей, которые нужны для рассмотрения петиции украинским президентом. Авторы попросили проверить наличие у Труханова российского паспорта и в случае его наличия лишить его гражданства Украины.

Труханов называл информацию о наличии у него второго гражданства провокацией. По словам мэра, его проверяли государственные органы Украины, которые подтверждали, что он не является гражданином России. Служба безопасности Украины при этом утверждает, что Труханов является гражданином России и имеет действующий российский загранпаспорт, который он получил в 2015 году.

Борьба с памятниками на Украине происходит в рамках декоммунизации, которая началась в 2015 году. Пакет так называемого декоммунизационного законодательства Верховная рада приняла 9 апреля 2015 года. С этого момента начался «системный процесс очистки украинского публичного пространства от советского тоталитарного наследия», заявило украинское Минкультуры.

После 2015 года на Украине регулярно переименовывают населенные пункты, названия которых так или иначе связаны с Россией и СССР, и демонтируют советские памятники. Более активно эту работу стали вести после начала военной операции в 2022 году. В частности, по всей стране сносят памятники Пушкину: его бюст демонтировали в Харькове, Кривом Роге и Киеве. Также разрешение на это получили Житомир и Одесса.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Александр Пушкин памятник Одесса Геннадий Труханов
