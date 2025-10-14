СБУ показала копию российского паспорта мэра Одессы

СБУ сообщила о лишении Труханова украинского гражданства. По данным ведомства, у главы Одессы есть действующий российский загранпаспорт сроком действия десять лет

Геннадий Труханов (Фото: Нина Ляшонок / Reuters)

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила информацию о лишении гражданства страны мэра Одессы Геннадия Труханова и показала фото его российского паспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным СБУ, Труханов является гражданином России и имеет действующий российский загранпаспорт. В распоряжение украинской спецслужбы поступили копии соответствующих документов. Загранпаспорт, по данным ведомства, был выдан Труханову в 2015 году, он еще действует.

В 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы, после чего суд в Московской области отменил действие его российского паспорта. Но в «дополнительных пояснениях», как отметили в СБУ, суд сообщил, что отмена либо отказ лица от этого документа «не влечет лишение гражданства Российской Федерации, приобретенного лицом на законном основании».

По информации ведомства, у Труханова есть также ИНН, отображаемый в базе данных Федеральной налоговой службы (ФНС) России. При этом, если ввести указанные СБУ данные на портале ФНС, появляется сообщение о том, что информация об ИНН «не найдена».

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства страны мэра Одессы Геннадия Труханова 14 октября. В эфире телевизионного марафона «Единые новости» сообщили, что у него было подтверждено наличие российского паспорта. Также гражданства лишили бывшего народного депутата Украины Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Труханов заявлял, что планирует оспаривать решение о лишении гражданства в суде. «Я буду защищаться, я буду подавать в суд», — сказал он, отметив, что обратится в Европейский суд по правам человека, если решить вопрос не удастся.

13 октября на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием лишить мэра Одессы украинского гражданства. Она набрала более 25 тыс. подписей, которые нужны для рассмотрения петиции украинским президентом. Авторы попросили проверить наличие у Труханова российского паспорта и в случае его наличия лишить его гражданства Украины.

Труханов заявлял, что информация о наличии у него второго гражданства — провокация. По словам мэра, его проверяли государственные органы Украины, подтвердившие, что он не является гражданином России.

Геннадий Труханов является мэром Одессы с мая 2014 года.