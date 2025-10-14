 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

СБУ показала копию российского паспорта мэра Одессы

СБУ показала копию российского паспорта мэра Одессы Труханова
СБУ сообщила о лишении Труханова украинского гражданства. По данным ведомства, у главы Одессы есть действующий российский загранпаспорт сроком действия десять лет
Геннадий&nbsp;Труханов
Геннадий Труханов (Фото: Нина Ляшонок / Reuters)

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила информацию о лишении гражданства страны мэра Одессы Геннадия Труханова и показала фото его российского паспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным СБУ, Труханов является гражданином России и имеет действующий российский загранпаспорт. В распоряжение украинской спецслужбы поступили копии соответствующих документов. Загранпаспорт, по данным ведомства, был выдан Труханову в 2015 году, он еще действует.

В 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы, после чего суд в Московской области отменил действие его российского паспорта. Но в «дополнительных пояснениях», как отметили в СБУ, суд сообщил, что отмена либо отказ лица от этого документа «не влечет лишение гражданства Российской Федерации, приобретенного лицом на законном основании».

По информации ведомства, у Труханова есть также ИНН, отображаемый в базе данных Федеральной налоговой службы (ФНС) России. При этом, если ввести указанные СБУ данные на портале ФНС, появляется сообщение о том, что информация об ИНН «не найдена».

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства страны мэра Одессы Геннадия Труханова 14 октября. В эфире телевизионного марафона «Единые новости» сообщили, что у него было подтверждено наличие российского паспорта. Также гражданства лишили бывшего народного депутата Украины Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Труханов заявлял, что планирует оспаривать решение о лишении гражданства в суде. «Я буду защищаться, я буду подавать в суд», — сказал он, отметив, что обратится в Европейский суд по правам человека, если решить вопрос не удастся.

Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Политика
Геннадий&nbsp;Труханов

13 октября на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием лишить мэра Одессы украинского гражданства. Она набрала более 25 тыс. подписей, которые нужны для рассмотрения петиции украинским президентом. Авторы попросили проверить наличие у Труханова российского паспорта и в случае его наличия лишить его гражданства Украины.

Труханов заявлял, что информация о наличии у него второго гражданства — провокация. По словам мэра, его проверяли государственные органы Украины, подтвердившие, что он не является гражданином России.

Геннадий Труханов является мэром Одессы с мая 2014 года.

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Геннадий Труханов гражданство Украины лишение гражданства СБУ
Материалы по теме
Мэр Одессы после лишения Зеленским гражданства пригрозил дойти до ЕСПЧ
Политика
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
Политика
На Украине рассмотрят вопрос о создании Одесской военной администрации
Политика
