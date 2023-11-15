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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве демонтировали облитый красной краской памятник Пушкину

Власти Киева демонтировали еще один памятник Пушкину
Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве демонтировали облитый красной краской памятник Пушкину
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Памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в Киеве, сообщил советник мэра украинской столицы Дмитрий Белоцерковец в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«До кабмина дошло, что Пушкин не входит в украинскую культуру, и чиновники согласились с инициативой Киева о сносе этого памятника», — сказал Белоцерковец.

На постаменте, на котором стоял монумент, белой краской написали «имперца долой» и «деколонизацию не остановить». Сам памятник облили красной краской в области ног, рук и лица.

11 ноября правительство Украины решило изъять из государственного реестра культурного наследия памятники Пушкину в Киеве, Житомире, Одессе и Харькове. После этого их разрешили демонтировать.

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После начала военной операции на Украине начали сносить памятники, связанные с Россией, Российской империей, СССР и русской культурой. Минкультуры Украины создало специальный Совет по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который занимается координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

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В мае 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий демонтаж памятников. Министр культуры Александр Ткаченко назвал его «АнтиПушкин».

25 мая в селе Святиловка Полтавской области Украины демонтировали памятник борцам за советскую власть, а 27 июля — памятники Пушкину и советскому генералу армии Николаю Ватутину в Полтаве.

Теги
Украина Киев Александр Пушкин снос памятника
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