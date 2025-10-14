 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Мэр Одессы после лишения Зеленским гражданства пригрозил дойти до ЕСПЧ

Мэр Одессы Труханов после лишения гражданство пообещал подать в суд
Сюжет
Военная операция на Украине
Геннадий Труханов объяснил действия президента Украины попыткой отстранить его от выборов. Он подчеркнул, что несколько раз подвергался проверкам насчет второго паспорта
Геннадий&nbsp;Труханов
Геннадий Труханов (Фото: truonline / Telegram)

Мэр Одессы Геннадий Труханов отказался уезжать с Украины и пообещал подать в суд в связи с лишением его украинского гражданства. Он пригрозил, что может обратиться в Европейский совет по правам человека (ЕСПЧ). Об этом он заявил в интервью «Суспільне Одеса».

«Они же для чего это сделали? Потому что, если я без гражданства, я же не могу баллотироваться [на выборах]. Потому что они боятся, что я бы пошел и выиграл выбор. Вы что, не понимаете, для чего?», — сказал Труханов.

Мэр подчеркнул, что сведения о наличии у него гражданства России, на основании которых его лишили гражданства Украины, являются недостоверными.

Такое решение принял украинский президент Владимир Зеленский.

Глава администрации Киева обвинил Кличко в «личной коррупции»
Политика
Виталий&nbsp;Кличко

Труханов накануне напомнил, что обвинения в наличии российского паспорта звучат в его адрес с 2014 года, его проверяли все профильные ведомства на Украине и ничего не нашли. По его словам, МВД России в 2018 году в ответ на запрос Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщило, что на тот момент Труханов не числится в базе данных как лицо с российским гражданством.

Геннадий Труханов возглавляет Одессу с мая 2014 года.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Геннадий Труханов Одесса лишение гражданства Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
На Украине рассмотрят вопрос о создании Одесской военной администрации
Политика
Кличко ответил на слова Зеленского, раскритиковавшего защиту ТЭЦ в Киеве
Политика
Глава военной администрации Киева обвинил Кличко в срыве Совета обороны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Два человека погибли в ДТП с участием военного грузовика в Дагестане Общество, 17:19
Индекс альтсезона обвалился на 43% за неделю. Что это значит Крипто, 17:10
Сборная Швеции уволила тренера после трех поражений в отборе ЧМ-2026 Спорт, 17:08
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя новыми сообщениями Общество, 16:58
В Госдуме отреагировали на возможный перенос сроков нового утильсбора Авто, 16:56
Против замначальника ростовского МЧС завели дело о превышении полномочий Общество, 16:50
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Британия спустя 30 лет разрешит поставку оружия Армении и Азербайджану Политика, 16:47
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Политика, 16:44
Мэр Одессы после лишения Зеленским гражданства пригрозил дойти до ЕСПЧ Политика, 16:43
Белгородского зампрокурора задержали по подозрению в получении взятки Политика, 16:41
Суд изъял у главы Совета судей и его компаньонов активы на 9 млрд руб. Общество, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Рынок акций упал на ожиданиях объявления США по поставкам оружия Украине Инвестиции, 16:33