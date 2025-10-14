Мэр Одессы после лишения Зеленским гражданства пригрозил дойти до ЕСПЧ

Геннадий Труханов объяснил действия президента Украины попыткой отстранить его от выборов. Он подчеркнул, что несколько раз подвергался проверкам насчет второго паспорта

Геннадий Труханов (Фото: truonline / Telegram)

Мэр Одессы Геннадий Труханов отказался уезжать с Украины и пообещал подать в суд в связи с лишением его украинского гражданства. Он пригрозил, что может обратиться в Европейский совет по правам человека (ЕСПЧ). Об этом он заявил в интервью «Суспільне Одеса».

«Они же для чего это сделали? Потому что, если я без гражданства, я же не могу баллотироваться [на выборах]. Потому что они боятся, что я бы пошел и выиграл выбор. Вы что, не понимаете, для чего?», — сказал Труханов.

Мэр подчеркнул, что сведения о наличии у него гражданства России, на основании которых его лишили гражданства Украины, являются недостоверными.

Такое решение принял украинский президент Владимир Зеленский.

Труханов накануне напомнил, что обвинения в наличии российского паспорта звучат в его адрес с 2014 года, его проверяли все профильные ведомства на Украине и ничего не нашли. По его словам, МВД России в 2018 году в ответ на запрос Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщило, что на тот момент Труханов не числится в базе данных как лицо с российским гражданством.

Геннадий Труханов возглавляет Одессу с мая 2014 года.