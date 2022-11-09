В Харькове демонтировали бюст Пушкина

Фото: city.kharkov.ua

В Харькове демонтировали бюст поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Памятник обещают сохранить. Дальнейшую его судьбу — «будет ли он храниться в музее или ему найдется другое место в культурном и историческом пространстве Харькова» — впоследствии будут решать харьковчане. Один из вариантов — включение бюста в экспозицию, посвященную украинскому национально-освободительному движению, «ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения».

Бронзовый бюст Пушкину был установлен на площади Поэзии в Харькове в мае 1904 года, его автор — скульптор Борис Эдуардс.

28 октября Харьковская областная администрация в ответ на предложение жителей демонтировать скульптуру и перенести ее в музей заявила, что не имеет полномочий на это: у бюста есть статус национального памятника, поэтому его судьбу должно решать Министерство культуры. Утром 9 ноября памятник начали обкладывать мешками с песком, чтобы защитить его от актов вандализма до решения правительства.

После начала военной спецоперации России на Украине начали активно демонтировать памятники, связанные с Россией, и изменять названия топонимов. Так, например, в Николаеве снесли бронзовый бюст Пушкина, то же самое сделали в Чернигове. В Киеве по решению мэрии демонтировали часть мемориала Дружбы народов. 9 ноября памятник советским солдатам под названием «Украина — освободителям» снесли в Ужгороде. В Одессе провели голосование о демонтаже памятника Екатерине II, большинство принимавших участие в голосовании на сайте мэрии его поддержали.

