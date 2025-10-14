 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы

Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова
Зеленский лишил гражданства Украины Геннадия Труханова, Олега Царева и Сергея Полунина. У них подтвердили наличие российских паспортов
Геннадий&nbsp;Труханов
Геннадий Труханов (Фото: truonline / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства страны мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата Украины Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина, сообщили «УНИАН» и «РБК Украина».

В эфире телевизионного марафона «Единые новости» сообщили, что у Полунина, Царева и Труханова было подтверждено наличие российского гражданства.

Об обнаружении российских паспортов у нескольких человек и «соответствующих решениях» сообщил также президент Украины в телеграм-канале. «Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — написал Зеленский, не называя их имена.

Труханов заявил, что планирует оспаривать решение о лишении гражданства в суде, сообщает издание «Страна». «Я буду защищаться, я буду подавать в суд», — сказал Труханов, отметив, что обратится в Европейский суд по правам человека, если решить вопрос не удастся.

13 октября на сайте президента Украины появилась петиция к Зеленскому с требованием лишить Труханова украинского гражданства. Она набрала более 25 тыс. подписей, которые нужны для рассмотрения петиции украинским президентом. Авторы попросили проверить наличие у Труханова российского паспорта и в случае его наличия лишить его гражданства Украины.

Труханов называл информацию о наличии у него второго гражданства провокацией. По словам мэра, его проверяли государственные органы Украины, которые подтверждали, что он не является гражданином России.

Мэр Одессы ответил на обвинения в наличии российского паспорта
Политика
Геннадий Труханов

14 октября Зеленский поручил рассмотреть вопрос возможного создания Одесской городской военной администрации. Петиция с соответствующим требованием появилась на сайте президента Украины 24 сентября.

Олег Царев был депутатом Верховной рады нескольких созывов, а также заместителем главы фракции Партии регионов. В 2014 году он покинул Украину, где впоследствии был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о публичных призывах к изменению границ и насильственному изменению и свержению конституционного строя.

Артист балета Сергей Полунин получил российское гражданство в 2018 году.

Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Владимир Зеленский Геннадий Труханов Олег Царев Сергей Полунин гражданство лишение гражданства
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
