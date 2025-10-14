Зеленский лишил гражданства мэра Одессы

Зеленский лишил гражданства Украины Геннадия Труханова, Олега Царева и Сергея Полунина. У них подтвердили наличие российских паспортов

Геннадий Труханов (Фото: truonline / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства страны мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата Украины Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина, сообщили «УНИАН» и «РБК Украина».

В эфире телевизионного марафона «Единые новости» сообщили, что у Полунина, Царева и Труханова было подтверждено наличие российского гражданства.

Об обнаружении российских паспортов у нескольких человек и «соответствующих решениях» сообщил также президент Украины в телеграм-канале. «Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — написал Зеленский, не называя их имена.

Труханов заявил, что планирует оспаривать решение о лишении гражданства в суде, сообщает издание «Страна». «Я буду защищаться, я буду подавать в суд», — сказал Труханов, отметив, что обратится в Европейский суд по правам человека, если решить вопрос не удастся.

13 октября на сайте президента Украины появилась петиция к Зеленскому с требованием лишить Труханова украинского гражданства. Она набрала более 25 тыс. подписей, которые нужны для рассмотрения петиции украинским президентом. Авторы попросили проверить наличие у Труханова российского паспорта и в случае его наличия лишить его гражданства Украины.

Труханов называл информацию о наличии у него второго гражданства провокацией. По словам мэра, его проверяли государственные органы Украины, которые подтверждали, что он не является гражданином России.

14 октября Зеленский поручил рассмотреть вопрос возможного создания Одесской городской военной администрации. Петиция с соответствующим требованием появилась на сайте президента Украины 24 сентября.

Олег Царев был депутатом Верховной рады нескольких созывов, а также заместителем главы фракции Партии регионов. В 2014 году он покинул Украину, где впоследствии был заочно приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о публичных призывах к изменению границ и насильственному изменению и свержению конституционного строя.

Артист балета Сергей Полунин получил российское гражданство в 2018 году.