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Политика ,  
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На Украине разрешили снести памятники Пушкину в Киеве, Харькове и Одессе

На Украине памятники Пушкину изъяли из реестра культурного наследия

Правительство Украины приняло решение изъять из государственного реестра культурного наследия памятники поэту Александру Пушкину в Киеве, Житомире, Харькове и Одессе, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского Минкульта.

После изъятия памятника из реестра, его можно демонтировать. Помимо памятника Пушкина, кабмин убрал из реестра памятники большевику Николаю Щорсу, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, а также другим российским и советским деятелем.

В мае Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий снос памятников. Министр культуры страны Александр Ткаченко называл проект «АнтиПушкин».

Ранее изъять памятник из реестра можно было, если он разрушен или потерял охранный статус. Теперь памятник могут изъять из реестра объектов культурного наследия и снести, если он прославляет «российскую имперскую идеологию».

На Украине действуют также законы о декоммунизации, которые позволяют сносить советские памятники. Благодаря новому законопроекту украинские власти могут демонтировать и памятники деятелям российской империи.

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