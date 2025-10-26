 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков заявил о невозможности решить конфликт на Украине за одну ночь

Военная операция на Украине

Желание президента США Дональда Трампа решить все конфликты в мире радует, но российско-украинский кризис не может быть быстро урегулирован. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Знаете, искреннее желание президента Трампа добиться урегулирования всех острых кризисов, в том числе и вокруг Украины, конечно, вызывает только позитивные чувства, <...> Но иногда такая излишняя поспешность, конечно, очень резко контрастирует с реальностью, потому что такой конфликт, как украинский, <...> с основными первопричинами настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно», — сказал Песков.

В Венгрии допустили, что саммит Трампа и Путина состоится
Политика
Петер Сийярто

Трамп несколько раз заявлял о том, что любит заканчивать войны и ставил в себе в заслугу около семи завершенных конфликтов. После прихода в Белый дом в ноябре 2024 года Трамп обещал «за недели» решить конфликт на Украине, а до того, в январе 2023 года, Трамп заявлял, что если бы был президентом, то мог бы урегулировать кризис за день. 7 октября 2025 года Трамп сказал, что изначально считал задачу по урегулированию украинского конфликта более простой, однако оказался удивлен сложностью процесса. Трамп несколько раз выражал разочарование в Путине. «Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войной за неделю», — говорил он в сентябре, подчеркнув, что за неделю боевых действий гибнут «тысячи солдат», и это худший военный конфликт со времен Второй мировой войны.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия хочет быстрее завершить военный конфликт с Украиной. Об этом он заявил, в частности, на саммите на Аляске в августе. При этом Путин подчеркивает, что Россия будет добиваться своих целей и от них «не отступится».

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Софья Полковникова
Дмитрий Песков Дональд Трамп Украина
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
