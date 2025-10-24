В Венгрии допустили, что саммит Трампа и Путина состоится

Сийярто отметил, что ранее Будапешт уведомили о предстоящем саммите и сам он доверяет Трампу и Путину больше, чем «либеральным СМИ», которые сообщили о его отмене. Оба политика публично заявляли, что встреча отсрочена

Петер Сийярто (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Будапеште состоится. Об этом он заявил в интервью журналу American Conservative.

«Я получил информацию о том, что он [саммит] состоится, и я доверяю президенту [США Дональду] Трампу и президенту [России Владимиру] Путину больше, чем либеральным СМИ», — сказал глава МИД Венгрии.

Трампа он назвал «единственной надеждой на возвращение мира в Центральную Европу».

«С самого первого момента, как это (о проведении саммита. — РБК) было объявлено, мы знали, что найдутся многие, кто сделает все возможное, чтобы помешать этому саммиту состояться. Поэтому я почти уверен, что до тех пор, пока эта встреча не состоится, мы будем видеть и слышать фейковые новости, утечки, заявления о том, что этот саммит не состоится», — добавил Сийярто.

По словам главы МИДа, «есть очень много тех, кто не заинтересован в мире — европейские лидеры и Украина».

«Поэтому они делают все возможное, используя свои СМИ, чтобы распространять новости, фейковые новости, утечки, утверждая, что этот саммит не состоится», — заключил Сийярто.

Договоренность о проведении саммита Путина и Трампа, второго после вступления американского президента в должность, была достигнута по итогам телефонного разговора политиков 16 октября. Президенты планировали обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине, но дату встречи ни одна из сторон не называла. Позднее несколько СМИ, в том числе Reuters, NBC и The Telegraph, сообщили, что переговоры отложены или отменены.

Несколько дней спустя Трамп объявил, что встречи с Путиным, по крайней мере пока, не будет. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал американский президент.

Путин вечером 23 октября отреагировал на слова американского президента. Он указал, что запланированная встреча была скорее перенесена, а не отменена. Глава государства также отметил, что провести саммит в венгерской столице предложила американская сторона, но подходить к такой встрече без должной подготовки было бы ошибкой, она бы не принесла «ожидаемого результата».

США в ночь на 23 октября ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Министр финансов США Скотт Бессент объяснил этот шаг тем, что Путин не был «честен и откровенен» на переговорах по Украине. Американский Минфин, по его словам, ввел ограничения, учитывая «отказ Путина положить конец» конфликту.

Путин, комментируя американские меры, заявил, что уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением, и, хотя «определенные потери» будут, российская энергетика чувствует себя уверенно. Москва подчеркивала, что стремится к урегулированию и готова вести переговоры с Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что отмена саммита в Будапеште стала результатом его встречи с европейскими партнерами. В Кремле на это ответили, что сорвать встречу, по которой не было достигнуто конкретных договоренностей, сложно.