Действительно ли Дональд Трамп сумел «закончить восемь войн» Часть конфликтов уже возобновилась или находится на грани повторного разгорания

Дональд Трамп регулярно утверждает, что с начала 2025 года сумел урегулировать уже восемь войн. Насколько эти заявления соответствуют действительности и что происходит с упоминаемыми им конфликтами, разбирался РБК

Президент США Дональд Трамп бравирует тем, что закончил «восемь войн» с момента своего возвращения в Овальный кабинет. К ним Белый дом относит конфликты — причем не всегда военные — между Арменией и Азербайджаном, Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Израилем и ХАМАС, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией.

5 декабря президент ФИФА Джанни Инфантино вручил Трампу премию мира, учрежденную этой ассоциацией месяцем ранее. Церемония награждения прошла в ходе жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. При этом Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным главной миротворческой награды — Нобелевской премии мира. В 2025 году ее получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо. Какие мировые лидеры выдвигали Трампа на Нобелевскую премию мира в 2025 году, по данным Белого дома: премьер-министр Камбоджи Хун Манет;

президент Габона Брис Олиги Нгуема:

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху;

правительство Пакистана;

министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе;

глава МИД Мальты Ян Борг. Кроме того, письма в Нобелевский комитет отправили три американских конгрессмена от Республиканской партии — Анна Паулина Луна, Энди Оглз и Эрл Л. Картер. Также о намерении номинировать Трампа на премию заявили президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я также завершил восемь войн за девять месяцев, и мы работаем над этой последней войной [на Украине]. Это нелегко, но я думаю, мы близки», — заявил Трамп в конце ноября. Почему американский президент, возможно, преувеличивает свои миротворческие заслуги, — в материале РБК.

Израиль и ХАМАС

10 октября 2025 года при посредничестве США было заключено соглашение о прекращении огня в секторе Газа — спустя два года после начала кровопролитного конфликта. Согласно документу, ХАМАС должен был передать всех 20 живых и 28 погибших пленников в течение 72 часов после подписания документа. Однако этот процесс значительно затянулся, в том числе из-за масштабных разрушений в секторе Газа, которые затруднили поиски останков. Несмотря на содействие Красного креста, тело последнего израильского заложника, старшего сержанта Рана Гвили по-прежнему не удалось найти.

На второй фазе перемирия должны быть учреждены Совет мира во главе с американским лидером и Международные стабилизационные силы, которые займутся администрированием, вопросами безопасности и обучением палестинских полицейских. Сообщалось, что в администрации Трампа рассчитывали объявить о переходе ко второй фазе перемирия уже к 25 декабря, когда католики празднуют Рождество, но теперь сроки сдвинулись на начало января, сообщает израильский 13-й канал. Несмотря на перемирие, боевые действия в секторе не прекратились: по данным Министерства здравоохранения Газы, с 11 октября, первого полного дня перемирия, были убиты свыше 400 палестинцев. В подвешенном состоянии оказалась реализация взаимных требований сторон: разоружение ХАМАС и вывод израильской армии из сектора Газа.

Таиланд и Камбоджа

24 июля на границе Таиланда и Камбоджи в районе между северной камбоджийской провинцией Прэахвихеа и таиландской провинцией Убонратчатхани активизировались боевые действия, после того как днем ранее на камбоджийской мине подорвались пятеро тайских военнослужащих.

Территориальный спор между странами длится десятилетиями — почти половина границы между ними не демаркирована. В период июльского обострения были задействованы авиация и артиллерия, за пять дней боев погибли более 30 человек с обеих сторон.

28 июля Таиланд и Камбоджа объявили о прекращении огня после угрозы Трампа приостановить переговоры о снижении торговых пошлин в случае продолжения боев (впоследствии тарифы для обеих стран были снижены с 36 до 19%). Перемирие вступило в силу в полночь 29 июля. В начале августа стороны возобновили переговоры о демаркации границы и установлении постоянного мира, они проходят в Малайзии. 7 августа было достигнуто соглашение разместить на тайско-камбоджийской границе миротворцев АСЕАН. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет выдвинул кандидатуру президента США на Нобелевскую премию мира.

25 октября в присутствии Трампа стороны подписали совместную декларацию, которую американская сторона называет мирным соглашением. Однако 7 декабря боевые действия возобновились с новой силой. 25 декабря стороны вернулись к мирным переговорам, а уже на следующий день договорились о прекращении огня на трое суток начиная с 27 декабря.

Израиль и Иран

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по сотням целей в Иране — преимущественно военным и связанным с атомной индустрией объектам, где в том числе велось обогащение урана, который, по мнению израильских властей, Тегеран планировал использовать для создания ядерного оружия. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), военно-воздушные силы страны выполнили 1 тыс. боевых вылетов, уничтожив около 1 тыс. баллистических ракет и около 250 пусковых установок противника, а также порядка 80 батарей ПВО. Иран в ответ выпустил по израильской территории около 550 баллистических ракет и 1 тыс. дронов. Ночью 22 июня к ударам по Ирану присоединились США. Противобункерные бомбы GBU-57 были сброшены на иранские объекты в Фордо и Натанзе.

Конфликт продлился 12 дней и привел к жертвам среди гражданского населения. Израиль заявил о гибели 28 своих граждан, Иран — о гибели более 1 тыс. своих.

24 июня при посредничестве США стороны заключили перемирие, которое, впрочем, в первые же часы оказалось на грани срыва, и Трампу пришлось требовать от Израиля прекратить продолжающиеся воздушные атаки. Полноценного мирного урегулирования достигнуто не было — между двумя странами нет дипломатических отношений, нынешнее руководство Ирана не признает Израиль как государство.

Кроме того, в еврейском государстве рассматривают возможность проведения новой военной операции против Ирана. По данным NBC News, в ходе своего визита в США 29 декабря Нетаньяху планирует обосновать перед Трампом новые удары по Исламской республике.

Индия и Пакистан

В ночь на 7 мая Вооруженные силы Индии провели серию авиаударов по пакистанской провинции Пенджаб и подконтрольным Пакистану частям Кашмира. Это был ответ на апрельский теракт в Пахалгаме (территория Джамму и Кашмир), в результате которого погибли 26 человек, в основном туристы. Операция получила кодовое название «Синдур».

В Исламабаде назвали действия Дели актом войны. Пакистанские войска нанесли артиллерийский удар по населенным пунктам в подконтрольной Индии части Кашмира. 10 мая пакистанские власти объявили о проведении крупномасштабной военной операции против соседа под кодовым названием «Буньян уль-Марсус» (араб. «Стена из расплавленного свинца»). Но в тот же день стороны объявили о прекращении огня и соблюдают это соглашение до сих пор. Трамп заявил о своем участии в достижении перемирия, но Индия его слова опровергла. По словам первого заместителя министра иностранных дел страны Викрама Мисри, переговоры, начатые по инициативе Пакистана, велись по двусторонним военным каналам. Однако Исламабад поблагодарил Трампа за посредничество и выдвинул его кандидатуру на Нобелевскую премию мира.

Конфликт между двумя ядерными державами сложно назвать исчерпанным: статус Кашмира, где произошел спровоцировавший эскалацию теракт, остается спорным. Кроме того, еще до начала операции «Синдур» Индия приняла очередную серию дипломатических мер против Пакистана, обвинив Исламабад в поддержке террористов. В частности, Дели приостановил действие Договора о водах Инда от 1960 года, позволявшего Пакистану пользоваться северными притоками реки. Несмотря на достигнутое перемирие и призывы Исламабада возобновить действие договора, это решение остается в силе.

Армения и Азербайджан

8 августа Трамп принял в Вашингтоне президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сначала они встретились с президентом США тет-а-тет, чтобы подписать двусторонние меморандумы о взаимопонимании, а потом втроем подписали совместную декларацию, в которой обязались двигаться к подписанию мирного договора. Мирное соглашение, которое предусматривает установление дипломатических отношений, демаркацию и делимитацию границ и другие меры нормализации, Баку и Ереван согласовали к марту 2025 года. Текст проекта был обнародован после встречи лидеров двух стран с Трампом. К началу 2026 года окончательный договор стороны так и не подписали.

Посредниками в этом урегулировании были готовы выступить Россия, Евросоюз и США, однако Азербайджан настаивал, чтобы обсуждать все с Арменией напрямую. Так и происходило — последняя встреча делегаций двух стран прошла 10 июля в Абу-Даби. Тем не менее совместная декларация была подписана в Вашингтоне. В ней содержится решение одной из наиболее сложных проблем, а именно разблокировки региональных коммуникаций. В частности, оговорено создание проходящего по армянской территории маршрута между западными регионами Азербайджана и его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой. Он получил название «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP) и будет находиться под управлением США.

Демократическая Республика Конго (ДРК) и Руанда

Конфликт ДРК и Руанды начался в 1994 году, вскоре после того как в последней прекратился геноцид, а власть перешла к военно-политической организации «Руандийский патриотический фронт» (РПФ) во главе с Полем Кагаме (с 2000 года занимает пост президента страны). Во время геноцида тутси в восточные провинции нынешней ДРК из Руанды сначала бежали тутси, а после него — хуту. С 1996 года в регионе продолжаются межэтнические столкновения. В конфликте активно принимает участие группировка М23 («Движение 23 марта»), которая была создана в 2012 году на востоке ДРК и своей задачей называет защиту тутси. В 2022 году М23 обвинила Конго в том, что страна не выполняет договоренности о защите тутси от хуту, и перешла к боевым действиям.

Администрация Трампа в этом конфликте сделала ставку на экономику. В феврале 2025 года президент ДРК Феликс Чисекеди направил президенту США письмо, в котором предложил американцам доступ к полезным ископаемым республики (кобальт, литий, медь, тантал, большинство залежей находится на востоке, где идет конфликт) в обмен на «официальный пакт безопасности», который помог бы победить М23. Вашингтон заявил, что готов инвестировать в богатый минералами восток республики.

В мирном соглашении между ДРК и Руандой, которое они заключили под эгидой США 27 июня 2025 года, говорится, что Киншаса и Кигали будут осуществлять взаимовыгодное партнерство для разработки природных ресурсов, создадут официальные и прозрачные цепочки создания добавленной стоимости от добычи до переработки с участием правительства США и американских инвесторов. 17 июля ДРК заключила соглашение о геологоразведке с американской компанией Kobold Metals.

В декабре 2025 года мирное соглашение в присутствии Трампа подписали уже Поль Кагаме и президент ДРК Феликс Чисекеди. Параллельно шел диалог между ДРК и группировкой М23. 19 июля в Дохе (Катар) они подписали Декларацию принципов, которая предполагала, что мирное соглашение между ними будет подписано 18 августа в Дохе. Однако представители М23 в Катар не приехали: свое решение они мотивировали тем, что конголезские войска продолжают атаковать позиции повстанцев и используют для этого тяжелую артиллерию и беспилотники. По состоянию на декабрь 2025 года, несмотря на подписанное соглашение, бои на востоке ДРК продолжаются.

Египет и Эфиопия

Конфликт между Египтом и Эфиопией развернулся из-за строительства каскада плотин на Ниле, которое в 2011 году начала Аддис-Абеба. Гидроэлектростанция «Возрождение» (официальное название — «Плотина великого возрождения Эфиопии») должна стать самой большой в Африке. Она должна полностью обеспечить потребности Эфиопии в электроэнергии, ее излишки страна планирует экспортировать.

Этот проект беспокоит Египет и Судан: они опасаются, что создание водохранилища под нужды ГЭС истощит их водные ресурсы. Переговоры о соглашении на этот счет велись ими с Эфиопией, периодически прерываясь, с 2012 года. В июле 2025 года Аддис-Абеба заявила, что строительство плотины завершено, и это вновь обострило ее отношения с Египтом.

В 2020 году, в свой первый срок, Трамп выражал надежду на мирное решение проблемы, но при этом заявил, что Египту «придется эту плотину взорвать». Вернувшись в Белый дом, он стал призывать к «справедливому соглашению» по поводу ГЭС (за этот призыв его поблагодарил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси), но уточнил, что строительство плотины профинансировали главным образом США (Эфиопия это заявление отвергла и назвала его деструктивным). И хотя, по словам Трампа, США работают над разрешением конфликта, соглашения или хотя бы заявления об урегулировании претензий по-прежнему нет.

Сербия и Косово

В сентябре 2020 года, в первый срок Трампа, Сербия и частично признанная республика Косово при посредничестве США договорились о нормализации экономических отношений. Как подчеркивал тогда президент Сербии Александр Вучич, эту договоренность Белград заключил напрямую с Вашингтоном и о признании Приштины субъектом международного права речи не идет.

Именно к этому опыту отсылает Трамп, когда упоминает про конфликт Сербии и Косово. «Они шли к большой войне. Я сказал им: если вы развяжете войну, торговли с США больше не будет. А они мне сказали, что, возможно, и не развяжут», — говорил он в июне 2025 года. В июле президент Косово Вьоса Османи сообщила, что у нее есть достоверная информация, что в 2025 году Трамп предотвратил обострение отношений между Приштиной и Белградом. Выступая с лекцией в Вашингтоне, она особенно отметила, что важно тесно сотрудничать с США, поддерживая стабильность на Балканах.